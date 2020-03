Mascoutah Police Report: February 28 thru

Friday, Feb. 28

Mentally Ill Subject – 200 block E. Main St/Heinen

Disorderly Conduct – 500 block S. Independence St/Veres

Theft of Property – W. Church St/Watkins

Battery – W. Main St & N. County Rd/Veres

Traffic Accident – N. Jefferson St & E. Church St/Veres

Ambulance Call – 900 block W. Church St/Donovan

Ambulance Call – Pheasant Bend/Watkins

Failure to Reduce Speed – Jefferson & Main/Veres – Marshall Vallandingham, 62, Mascoutah

Battery – 1st block N. County/Veres – Juvenile

Speeding/Uninsured Vehicle/Graduated License (Unlawful Number of Passengers)/Disobey Stop Sign/Improper Use of Horn – Rt. 177 & Richter Rd/Donovan – Ryan Driscoll, 17, Mascoutah

Disorderly Conduct – 500 block S. Independence/Watkins – James Shanks, 49, Mascoutah

Saturday, Feb. 29

Criminal Defacement of Property – 200 block Laura St/Watkins

Suspicious Activity – 1500 block N. County Rd/Donovan

Public Service Call – 9800 block Perrin Rd/Heinen

Assist Other Agency – 1400 block Royal Forest Dr/Lasica

Assist Other Agency – 4100 block Mascoutah Ave/Watkins

Traffic Accident – Rt. 161 & Rt. 4/Weinel

Ambulance Call – 200 block Douglas Ave/Donovan

911 Hangup – 500 block N. August St/Watkins

Trespass Warning – 9800 block Perrin Rd/Watkins

Speeding – Main & First/Lasica – Martiez Broaden, 31, Mascoutah

Failure to Yield – Rt. 161 & Rt. 4/Weinel – Jonathan Stark, 39, Mascoutah

Sunday, March 1

Ambulance Call – 9600 block Hayden Dr/Donovan

Animal Complaint – 1100 block Larkspur Dr/Watkins

Ambulance Call – Grant St/Watkins

911 Hangup – Perrin Rd/Weinel

Ambulance Call – Grant St/Donovan

Traffic Accident – 700 block W. Main St/Lasica

Alarm – 700 block N. Jefferson St/Donovan

Domestic Disturbance – 9900 block Citation Ct/Heinen

Ambulance Call – 1900 block Nathan Ave/Watkins

Animal Complaint – 600 block W. Main/Weinel

Improper Backing – 8th & State/Lasica – Madelyn Dossett, 22, Columbia

Monday, March 2

Abandoned Vehicle – 10000 block Rt. 161/Rettig

Forgery – Fox Run/Rettig

Traffic Accident – Rt. 4 & Airport Blvd/Bumpers

Criminal Damage to Property – 200 block W. State/Sirtak

Neighborhood Disturbance – 300 block N. 6th St/Bumpers

Ambulance Call – 300 block W. Main St/Lasica

911 Hangup – N. 1st St/Glander

Ambulance Call – 1500 block N. County Rd/Rettig

Tuesday, March 3

Suspicious Activity – W. Poplar St/Bumpers

Motorist Assist – Rt. 161 & Rt. 4/Veres

Burglary to Motor Vehicle – 1000 block W. Green St/Bumpers

Burglary to Motor Vehicle – 300 block N. 2nd St/Rettig

Child Custody Dispute – 700 block N. Jefferson St/Glander

Reckless Driving – Mascoutah High School/Sunnquist

Juvenile Complaint – 500 block N. 5th St/Glander

Found Property – Winding Oaks Ln/Bumpers

Ambulance Call – 300 block N. 2nd St/Glander

911 Hangup – W. Harnett St/Veres

911 Hangup – 9900 block Cessna Ct/Bumpers

Wednesday, March 4

Animal Complaint – 900 block Park Dr/Veres

Vehicle Lock Out – 400 block N. Jefferson St/Heinen

Warrant In State – N. County Rd & Fuesser Rd/Watkins

Domestic Disturbance – E. Poplar St & N. August St/Lasica

Theft of Property – W. Harnett St/Heinen

Ambulance Call – 9700 block Winnebago Way/Veres

Alarm – 300 block W. Main St/Heinen

Suspicious Activity – 1000 block W. Green/Lasica

Verbal Disturbance – 900 block W. Corrington St/Watkins

Subject Removal – 9700 block Hayden Dr/Veres

Warrant Arrest/Suspended License/Failure to Notify SOS Change of Address – 300 block N. County/Watkins – Jessica McCandless, 35, Mascoutah

Thursday, March 5

Assist Other Agency – Rt. 4 & Rt. 161/Watkins

Ambulance Call – 300 block N. 2nd St/Lasica

911 Hangup – E. Main St/Heinen

Assist Other Agency – Rt. 161 & N. County Rd/Lasica

Ambulance Call – 200 block Aaron Ct/Watkins

Assist Other Agency – 6400 block Highbanks Rd/Donovan

Assist Other Agency – 4500 block Rt. 161/Weinel

Crisis Intervention – 300 block Impala Dr/Donovan

Fire Call – 9600 block Weatherby St/Donovan

Ambulance Call – 200 block Concord Cir/Heinen

Assist Other Agency – 11600 block Fuesser Rd/Watkins

Ambulance Call – 100 block Perrottet Dr/Donovan

911 Hangup – Mascoutah High School/Watkins

Suspicious Activity – 900 block W. Madison/Watkins