Mascoutah Police Report: March 13 thru March 19

Friday, March 13

Juvenile Complaint – 900 block Park Dr/Watkins

Juvenile Complaint – 300 block Falling Leaf Way/Veres

Assist Other Agency – I-64/veres

Animal Complaint – Fox Run/Watkins

Traffic Accident – 200 block E. Main St/Veres

Lost Property – 300 block Douglas Ave/Weinel

Alarm – 300 block W. Main St/Heinen

Ambulance Call – 600 block Legacy Place/Watkins

Improper Use of Cellphone – 400 block N. Jefferson/Steinkamp – Diane Ehlers, 53, Campbell Hill

Speeding – Rt. 4/Steinkamp – Kimberly Lohman, 47, Beckemeyer

Failure to Properly Secure Child in Restraint – Green & 6th St/Watkins – Joseph Gillespie, 35, Mascoutah

Improper Use of Cellphone – 800 block N. 6th St/Weinel – Alexis Ramirez, 19, Fairmont City

Speeding – 1300 block N. County/Donovan – Leah Lane, 20, Mascoutah

Speeding – County and Fuesser/Donovan – Michael Craig, 26, Mascoutah

Uninsured Vehicle – County and Fuesser/Donovan – Chadwick Collins, 47, Evansville

Speeding – 1300 block N. County/Donovan – Anna Moyer, 32, Carlyle

Speeding – Jefferson at Mascoutah Plaza/Donovan – Joseph Wajtal, 55, O’Fallon

Speeding – 700 block N. Jefferson/Bumpers – Paetyn Albers, 22, Bartelso

Speeding – 700 block N. Jefferson/Bumpers – Sydney Stiles, 20, Scott AFB

Saturday, March 14

Alarm – 300 block E. Main St/Donovan

Battery – E. Main St/Heinen

911 Hangup – 200 block W. George St/Veres

Alarm – 600 block S. Jefferson St/Veres

Fire Call – 200 block Douglas Ave/Donovan

Possession of a Controlled Substance – 9700 block Hayden Dr/Veres

Traffic Accident – 300 block Bel Air Dr/Weinel

DUI/Improper Lane Usage – I-64 Rest Area/Donovan – Deanna Kinder, 40, Granite City

Disorderly Conduct – 200 block Laura St/Donovan

Speeding – Rt. 4 & Progress Parkway/Veres – Jordan Rud, 37, Mascoutah

Speeding – Rt. 4 at Mascoutah Plaza/Veres – Myra Holman, 18, Sparta

Speeding – Jefferson at Mascoutah Plaza/Veres – Jessica Zerjal, 33, Fairview Heights

Speeding/Uninsured Vehicle – Rt. 4/Veres – Kurtrina Conner, 35, Belleville

Speeding – Rt. 4 at Airport Blvd/Rettig – David Stevens, 41, Mascoutah

Speeding – Rt. 4 at Airport Blvd/Rettig – Landon Strawn, 19, St. Jacob

Sunday, March 15

911 Hangup – 1100 block Fox Run/Donovan

Assist Other Agency – 2400 block Persimmon Wood Dr/Weinel

Traffic Accident – Rt. 4/Perrin Rd/Lasica

Public Service Call – 200 block Fillmore St/Donovan

Ambulance Call – 700 block Glenn Dr/Heinen

Ambulance Call – 100 block St. Christopher Ct/Donovan

Property Damage – 400 block Windshire Ct/Heinen

Speeding – Rt. 4/Rettig – Stephens Nicholls, St. Jacob

Speeding – Rt. 4 at Airport Blvd/Rettig – Anthony Burwzeski, 53, Mascoutah

Monday, March 16

Lock Out Vehicle – 9800 block Perrin Rd/Heinen

911 Hangup – 1200 block Lincoln Blvd/Sirtak

Criminal Defacement of Property – Scheve Park/Rettig

Tuesday, March 17

Ambulance Call – Legacy Place/veres

911 Hangup – 400 block S. Lebanon St/Sirtak

Accumulation of Garbage – 600 block E. South/Rettig

Found Property – N. Jefferson/Rettig

Wednesday, March 18

Soliciting Without a License – Antique Ln/Watkins

Burglary – W. Main/Veres

Ambulance Call – 900 block N. 10th St/Watkins

Ambulance Call – 9700 block Rt. 161/Veres

Motorist Assist – Rt 4 & Rt 161/Veres

Animal Complaint – 300 block N. 6th St/Glander

Ambulance Call – 300 block Mine Rd/Watkins

Ambulance Call – 300 block N. 8th St/Glander

Reckless Driving – Mascoutah Ave/Keck Rd/Weinel

Thursday, March 19

Child Custody Dispute – W. Main/Lambert

Ambulance Call – 200 block S. 10th St/Heinen

Information – 100 block Falling Leaf Way/Watkins

Well Being Check – 600 block S. Independence St/Veres

Alarm – 700 block W. Green St/Watkins

Juvenile Complaint – 700 block N. Independence St/Heinen

Fire Call – Mascoutah Ave/Plum Grove/Donovan

Child Custody Dispute – 900 block Chickasaw Ct/Watkins