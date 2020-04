Mascoutah Police Report: April 10 through April 16

Friday, April 10

Suspicious Vehicle – 1900 block Nathan Ave/Rettig

Traffic Accident – Over $500 – State Rt 4 & I-64/Heinen

Public Service Call – 600 block E. South St/Donovan

Funeral Escort – W. Main/Heinen

Ambulance Call – 9800 block Perrin Rd/Donovan

Alarm – E. Main St/Watkins

Standby/Keep The Peace – 1100 block Lear Ln/Veres

Ambulance Call – I-64 Rest Area/Watkins

Custody Dispute – 1100 block Lear Ln/Donovan

Suspicious Vehicle – 100 block Independence St/Watkins

911 Open Line – 300 block Impala Dr/Veres

Verbal Disturbance – 1000 block W. Poplar St/Lasica

Failure to Yield – Intersection Route 4 at I-64/Heinen – Luke Howard, 21, Salem

Saturday, April 11

False Alarm – 900 block Chickasaw Ct/Donovan

Assist Other Agency – State Rt 177/Woodland School Rd/Heinen

Ambulance Call – 100 block St Christopher Ct/Watkins

Suspicious Activity/Circumstance – 9600 block Hayden Dr/Lasica

Sunday, April 12

Assist Other Agency – State Rt 177/Richter Rd/Watkins

Alarm – 1300 block W. Main St/Watkins

Lock Out Vehicle – 600 block W. Green St/Donovan

Information – 400 block W. State St/Watkins

911 Hangup Calls – 200 block E Poplar St/Veres

Speeding – Rt. 4/Veres – Walter Coles, 18, Mascoutah

Monday, April 13

False Alarm – 1300 block W. Main St/Lasica

Criminal Damage To Property – 300 block N. 5th St/Sunnquist

Ambulance Call – 300 block Impala Dr/Rettig

Criminal Damage to Property – 300 Block N. 5th St./Sunnquist – Matthew Franklin, 29, Mascoutah

Disobeyed Stop Sign – E. Main & Railway/Sunnquist – Chelsea Wingbermuehle, 29, St. Louis

No Valid Driver’s License – E. Main & Railway/ Sunnquist – Chelsea Wingbermuehle, 29, St. Louis

Tuesday, April 14

Ambulance Call – 120 block E. South St/Bumpers

Animal Complaint – 800 block Indian Prairie Dr/Sunnquist

Criminal Damage To Property – 400 block W. Main St/Sirtak

Information – W. Patterson St/Sunnquist

Public Service Call – 600 block E. South St/Sirtak

Ambulance Call – 400 block Douglas Ave/Weck

Animal Complaint – 1200 block N. County Rd/Sirtak

Assist Other Agency – 1400 block Eisenhower St/Sirtak

911 Hangup Call – 400 block Lorene Pl/Rettig

Vehicle Lock-Out – 300 block E. Main St/Bumpers

911 Open Line – 400 block Wilderness Way/Sirtak

Open Door/Window – 800 block Park Dr/Sirtak

Wednesday, April 15

Well Being Check – 900 N. 10th St/Rettig

Ambulance Calls – 400 block Impala Dr/Bumpers

Ambulance Call – W. Main/Heinen

Public Service Call – 500 block N. August St/Watkins

Public Service Call – State Rt 4/Airport Blvd/Heinen

Neighborhood Disturbance – 300 block N. Jefferson St/Watkins

Suspicious Activity – 700 block Fountain View Dr/Veres

Unlawful Visitation Interference – 9800 block Perrin Rd/Watkins

Ambulance Call – 500 block E. South/Veres

Overdose /Drugs – 1100 block Piper Ln/Weinel

Unlawful Visitation Interference – 9800 Block Perrin Road/ Veres – Michelle Graves, 35, O’Fallon

Thursday, April 16

False Alarm – 200 block Mason/Weinel

Unlawful Use Of Credit/Debit Card – 9800 block Perrin Rd/Donovan

Funeral Escort – W. Main St/Watkins

Intoxicated Subject – 6th St & W Harnett St/Veres