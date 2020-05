Mascoutah Police Report: May 1 through May 7

By Editor

Friday, May 1

Traffic Accident – Hit And Run – 9800 block Perrin Rd/ Rettig

Alarm – E. Main/Sunnquist

911 Hangup – 1100 block Illiniwek/Sirtak

Child Custody Dispute – Police Dept./Sirtak

Suspicious Person – 100 block S. John/Glander

Saturday, May 2

Ambulance Call – 900 block N. 10th/Weck

Well Being Check – 400 block Douglas/Rettig

Animal Complaint – Middle School /Sunnquist

Animal Complaint – Mascoutah Plaza Dr/Rettig

Alarm – N 10th/Rettig

Reckless Driving – 300 block Falling Leaf/Bumpers

Motorist Assist – Rt. 4 & I-64/Rettig

Found Property – 700 block N. Jefferson/Sirtak

Ambulance Call – 700 block Glenn/Bumpers

Ambulance Call – 2100 block Radio Range/Sirtak

911 Hangup Call – 1900 block Nathan/Sirtak

Suspicious Activity/Circumstance – Amethyst/Weck

Sunday, May 3

Verbal Disturbance – 1900 block Nathan/Glander

Public Service Call – George & Mine/ Rettig

Animal Complaint – 1000 block Antique/ Rettig

Alarm – N. 10th/Sunnquist

Domestic Battery-Physical Contact – 700 block Mortar/Rettig

Reckless Driving – Jefferson/Sirtak

Fire Call – 9800 block Perrin Rd/Bumpers

Alarm – N. 10th/Sirtak

Monday, May 4

Ordinance – High Weeds/Grass – 1400 block Autumn Lakes/Weinel

Information – 100 block W Main/Heinen

Ordinance – High Weeds/Grass – 500 block S. Jefferson/Watkins

Information – Police Dept/Veres

Well Being Check – 700 block S. Jefferson/Veres

Alarm – N 10th/Watkins

Verbal Disturbance – 600 block E. South/Donovan

Tuesday, May 5

Vehicle Lock-Out – 200 block S. 10th/Weinel

Information – Police Dept/Veres

911 Hangup – 400 block Douglas/Watkins

Reckless Driving – 400 block S. Railway/Weinel

Suspicious Person – 200 block W. Main/Veres

Traffic Accident – S. County/Donovan

Ambulance Call – 200 block S 10th/Heinen

Wednesday, May 6

Ambulance Calls – Legion/Sirtak

Information – Police Dept./Donovan

Vehicle Lock-Out – 9800 block Perrin Rd/Bumpers

Ordinance/Disorderly Conduct/Noise – 200 block Laura/Sirtak

Information – 500 block W. Poplar/Bumpers

Trespass Warning – 1500 block Eisenhower/Glander

Thursday, May 7

Noise Complaint – 800 block W. Main/Weck

Suspicious Person – Mason/Sunnquist

Traffic Accident – 9800 block Perrin Rd/Sirtak

Suspicious Activity/Circumstance – George & Mine/Sirtak

Neighborhood Disturbance – 600 block E. South/Bumpers

Alarm – 10000 block Fuesser/Sirtak

Fire Call – 700 block Fountainview/Sunnquist

Ambulance Call – 200 block S. Railway/Bumpers