Mascoutah Police Report: May 8 through May 14

Friday, May 8

Suspicious Activity/Circumstance – Mascoutah Plaza/Watkins

Theft-Stolen Property – 600 block Knipp/Watkins

Noise Complaint – S. County/Veres

Reckless Driving – Rt. 161 & Rt. 4/Weinel

911 Hangup Call – 500 block Falling Leaf/Watkins

Information – Police Dept/Veres

Derelict/Abandoned Vehicle – 700 block Knipp/Heinen

Ambulance Call – 3800 block Georgia (Belleville)/Donovan

Public Service Call – Police Dept/Heinen

Standby/Keep The Peace – 9800 block Perrin/Veres

Noise Complaint – 1500 block N. County/Heinen

Saturday, May 9

Barking Dog – 300 block N. 6th/Donovan – Amanda Schulte, 32, Mascoutah

Alarm – 600 block Daniel/Heinen

Trespass Warning – 100 block W. Church/Lasica

False Alarm – S. 10th/Weinel

Noise Complaint – 200 block Laura/Watkins

911 Hangup Call – 100 block W. Poplar/Veres

Domestic Disturbance – 1900 block Nathan/Veres

Lost Property – 500 block Falling Leaf/Veres

Ambulance Call – 1400 block Royal Forest/Heinen

Noise Complaint – 500 block Jackson/Watkins

Derelict/Abandoned Vehicle – 9700 block Hayden/Watkins

Sunday, May 10

Noise Complaint – 300 block Douglas/Heinen

Animal Complaint- 100 block W. Patterson/Lasica

Illegal Burning – 800 block W. South/Lasica

False Alarm – N. 10th/Weinel

Suspicious Activity / Circumstance – 300 block E Church/Weinel

Mentally Ill Subject – N Jefferson/Lasica

Lost-Missing Person: Male Recovered – 300 block Douglas/Watkins

911 Hangup Call – 300 block Jackson/Watkins

Child Custody Dispute – 600 block E. South/Donovan

Monday, May 11

Sex Offender Registration – Police Dept./Lambert

Alarm – N 10th/Sunnquist

Domestic Disturbance – 500 block Falling Leaf/Sunnquist

High Weeds/Grass – 200 block N. Bernard/Sunnquist

Reckless Driving – 14100 block Mckinley/Sirtak

Noise Complaint – 400 block Falling Leaf/Bumpers

Verbal Disturbance – W Patterson/Glander

Tuesday, May 12

Animal Complaint – 900 block Park Dr/Rettig

Fraudulent Use Of Electronic Transmission-Obtain Money – 100 block W. Main/Sunnquist

Semi Truck Parking Violation – Mascoutah Plaza/Sunnquist

Child Custody Dispute – 600 block E. South/Sunnquist

Yard Waste Dropoff Violation – N. 10th/Rettig

False Alarm – N. 10th/Sirtak

Motorist Assist – 1400 block W Main/Sunnquist

Ambulance Call – Legacy Place/Sirtak

Animal Complaint – 300 block N County/Bumpers

Ambulance Calls – 400 block S. Independence/Sirtak

Animal Complaint – W. Patterson/Glander

Animal Complaint – 600 block E. South/Bumpers

Harassing/Nuisance/Obscene Calls – 9700 block Hayden/Sirtak

Dog at Large – W. Patterson/Glander – Elizabeth Owen, 55, Mascoutah

Wednesday, May 13

Ambulance Calls – 500 block E. South/Heinen

911 Open Line – 8200 block Rt. 4/Weinel

Ambulance Call – 600 block Legacy Place/Watkins

Fire Call – 1200 block Larkspur/Watkins

Animal Complaint – 500 block N. Lebanon/Watkins

Reckless Driving – 300 blovck S 6th/Veres

Verbal Disturbance – 1000 block W Main/Veres

Fire Calls – 200 block Douglas/Donovan

Ambulance Call – 500 block E. Poplar/Heinen

Thursday, May 14

Suspicious Activity/Circumstance – 600 block E. South/Heinen

Ambulance Call – 600 block Green & August/Weinel

Information – 500 block N 5th/Watkins

Fire Call – 300 block E. Main/Watkins

Domestic Disturbance – 200 block Laura/Lasica

Public Service Calls – St. Christopher/Lasica

Information – S. County/Veres

Fire Call – Holy Childhood School/Watkins

Alarm – 1100 block Hunters Trail/Vere