Mascoutah Police Report: May 16 through May 28

Tuesday, May 16

Suspended License – 600 Block S. Jefferson/Weck – Jeremiah Martin, 22, Kinmundy

Thursday, May 21

Disorderly Conduct – 700 Block E. South/Sunnquist – Thomas Hanley, 65, Mascoutah

Friday, May 22

Well Being Check – 40 block N Jefferson/Veres

Suspicious Activity/Circumstance – 200 block W. George/Lasica

Public Service Call – Market And Oak/Veres

Ambulance Call – 200 block Laura/Watkins

Well Being Check – 1500 block N. County/Veres

Noise Complaint – High School/Donovan

911 Hangup Call – Harnett And Lincoln/Donovan

Suspended License/Uninsured Vehicle – 700 Block N. Jefferson/Weinel – Michael McCormick, 63, O’Fallon

Saturday, May 23

Alarm – 300 block E. Main/Heinen

Abandoned Vehicle – County And Fuesser/Lasica

Alarm – 900 block N. 6th/Weinel

Neighborhood Disturbance – 1200 block Antique/Watkins

Motorist Assist – 10800 block Rt. 177/Watkins

Reckless Driving – 200 block W. Main/Heinen

911 Hangup Call – 200 block Jackson/Donovan

Uninsured Vehicle – Jefferson & Fuesser/Donovan – Michael Hobbs, 52, Mascoutah

Uninsured Vehicle – Jefferson and Church/Donovan – Jacob Schmittling, 26, Collinsville

No Valid Registration – Rt. 4/Weinel/Stacy Gleason, 38, Ironton, MO

Speeding – Fuesser and Gulfstream/Watkins – Brandon Bizzle, 21, Mascoutah

Sunday, May 24

Animal Complaint – 9600 block Winnebago Way/Weinel

Vandalism – No Damage – 400 block E Church/Lasica

Information – 300 block S. 5th/Weinel

Ambulance Call – Fox Run/Watkins

Reckless Driving – Scheve Park/Watkins

Alarm – 300 block W. South/Heinen

Ambulance Call – 300 block Salem/Donovan

Assist Other Agency – I-64 Rest Area/Donovan

Monday, May 25

Motorist Assist – Rt. 4/EB Ramp/Heinen

Assist Other Agency – 9600 block Air Terminal Dr/Rettig

Reckless Driving – W. State/Rettig

Noise Complaint – 300 block Impala/Sunnquist

Assist Other Agency – I-64 Rest Area/Sirtak

Ambulance Call – 200 block S. 10th/Bumpers

Tuesday, May 26

Ambulance Call – 200 block S. 10th/Glander

Well Being Check – 200 block S. 10th/Sirtak

Alarm – E. Main/Sunnquist

Civil Matter – W. Green/Sunnquist

High Weeds/Grass – 900 W. South/Sunnquist

911 Hangup Call – 400 block Turquoise/Sirtak

Fire Call – 200 block Park Dr/Sirtak

Assist Other Agency – 1100 block Gulfstream Way/Bumpers

Wednesday, May 27

Alarm – W. Main/Glander

Reckless Driving – 10000 block Progress Parkway/Weinel

Alarm – 9800 block Beller/Heinen

Alarm – 500 block Bluestone/Heinen

Animal Complaint – 600 block W. Main/Heinen

Ambulance Call – 400 block N. Jefferson/Watkins

High Weeds/Grass – 100 block E. Phillips/Watkins

Suspicious Activity/Circumstance – 1400 block Lincoln/Watkins

DUI-Alcohol – Jefferson And Onyx/Donovan

Motorist Assist – 1400 block W. Main/Lasica

DUI/Uninsured Vehicle/Speeding/No Valid License/Unlawful Display of License Sticker/Obstructed Windshield/Illegal Trans. of Alcohol/Poss. of Adult Use of Cannabis in Motor Vehicle – 800 Block N. Jefferson/Donovan – Timothy Howell, 21, Mascoutah

Disorderly Conduct – 1st Block E. Main/Donovan – Timothy Howell, 21, Mascoutah

Uninsured Vehicle – Jefferson & Progress Parkway/Donovan – Shane Price, 43, Mascoutah

Thursday, May 28

Funeral Escort – W. Main/Weinel

Assist Other Agency – 9600 Air Terminal Dr/Watkins

Fire Call – 500 block Streamstone/Watkins

Animal Complaint – 100 block E. State/Lasica

Ambulance Call – 1200 block Antique/Donovan

911 Open Line – 400 block State St.

Uninsured Vehicle – Rt. 4/Heinen – Jaylynn Johnson, 20, Mascoutah