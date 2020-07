Mascoutah Police Report: July 10 through July 15

Friday, July 10

Vehicle Lock-Out – 9700 block Hayden/Rettig

911 Open Line – 700 block Wild Meadow/Rettig

Pedestrian Check – Rt. 4 & Rt. 161/Sirtak

Assist Other Agency – 6700 block Rt. 4/Sirtak

911 Open Line – N. August/Glander

Saturday, July 11

Domestic Disturbance – 200 block Laura/Sunnquist

Criminal Damage To Property <$500 – Scheve Park/Sunnquist

Standby/Keep The Peace – 1100 block Hackberry/Rettig

Assist Other Agency – W. Church/Sirtak

Ambulance Call – 400 block S. Independence/Sirtak

Ambulance Call – 900 block W. Harnett/Sirtak

Well Being Check – 9800 block Perrin Rd/Weck

Pedestrian Check – 300 block E. Main/Sirtak

Sunday, July 12

Suicidal Subject – 200 block Patterson & August/Sunnquist

Vehicle Lock-Out – 800 block Onyx & Jefferson/Rettig

Information – 300 block N. 6th/Sirtak

Suspicious Activity/Circumstance – 9800 block Perrin Rd/Rettig

911 Hangup Call – 300 block Impala/Sirtak

Ordinance – Fireworks -Possession/Use – 300 block Mine/Sirtak

911 Hangup Call – 300 block Impala/Weck

Reckless Driving – 1000 block Poplar & 10th/Glander

Monday, July 13

Alarm – 100 block – St. Christopher/Watkins

Lock Out -Vehicle – 300 block N. Bernard/Lasica

Child Custody Dispute – Police Dept./Watkins

Traffic Accident – Over $500 – 1400 block W. Main/Lasica

Ordinance – Derelict/Abandoned Vehicle – 9600 block Mallard/Watkins

Ordinance – High Weeds/Grass – 1600 block Landmark/Lasica

Ordinance – Accumulation Garbage/Trash/Debris – 800 block W. South/Lasica

Investigation – 900 block N. 10th/Watkins

Public Service Calls – Coachlight/Heinen

Failure to Reduce Speed – 1400 Block W. Main/Lasica – Joshua Logan (37), Pocahontas

Uninsured Vehicle – Main and Railway/Heinen – Eric Greer (34), St. Louis

Tuesday, July 14

Ambulance Call – 100 block Perrottet/Donovan

Subject Removal – 9800 block Perrin Rd./Lasica

Criminal Damage To Property <$500 – Mascoutah Plaza/Lasica

Fire Call- 700 block W. South/Watkins

Alarm – 300 block W. South/Watkins

911 Hangup Call – 700 block W. Harnett/Donovan

911 Hangup Call – 300 block Falling Leaf/Heinen

Lock Out -Vehicle – 1500 block Timberbrook/Donovan

Information – Police Dept./Heinen

911 Hangup – S. Market/Donovan

Wednesday, July 15

Alarm – 8000 block Rt. 4/Sunnquist

Ambulance Call – 9600 block Hayden/Rettig

Public Service Call – 500 block E. Church/Sunnquist

Identity Theft – 500 block Chevelle/Sirtak

Information – 10000 block Fuesser/Sunnquist

Ambulance Call – 9900 block Cessna/Sunnquist

Animal Complaint – 1100 block Widgeon/Bumpers

Public Service Call – 600 block N. 4th/Glander

Thursday, July 16

Ambulance Call – 900 block W. Church/Sunnquist

Suicide Attempt – 600 block Knipp/Rettig

Civil Matter – 600 block E. South/Rettig

Lock Out -Vehicle – 300 block Falling Leaf/Rettig

Traffic Accident – Over $500 – Rt. 4 & Airport Blvd/Bumpers

Information -1000 block W. Green/Glander

Information – Antique & County/Glander

Domestic Disturbance – 700 block Mortar/Bumpers

Improper U-turn – Rt. 4 at Airport/Bumpers – Kathleen Carson (49), Kentucky