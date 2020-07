Mascoutah Police Report: July 17 through July 23

Friday, July 17

Suspicious Activity/Circumstance – 700 block Moorland/Weck

Well Being Check – 1500 block N. County/Glander

Juvenile Complaint – 9900 block Cessna/Lasica

Traffic Accident – Over $500 (Private Property) – Mascoutah Plaza/Weinel

Alarm – 8000 block State Rt. 4/Watkins

Domestic Disturbance – W. State/Weinel

Civil Matter – 1100 block Beechcraft/Watkins

Ambulance Call – 900 block N. 10th/Watkins

Alarm – 1000 block Indian Prairie/Donovan

Animal Complaint – Fuesser & County/Heinen

Suspicious Activity/Circumstance – 700 block Moorland/Heinen

Saturday, July 18

DUI – 700 block N. Jefferson/Donovan

Noise Complaint – 300 block E. Main/Heinen

911 Hangup Call – 300 block Impala/Lasica

Fraud On A Governmental Entity – 9600 block Mallard/Lasica

Public Service Call – 900 block Park/Weinel

Alarm – 8000 block Rt. 4/Weinel

Assist Other Agency – Rt. 4 & Town Hall/Veres

Ambulance Call – 200 block W. State/Heinen

Criminal Trespass To Land – 9800 block Perrin/Veres

Verbal Disturbance – 700 block Fountain View/Heinen

Suicidal Subject – 600 block E. South/Heinen

Well Being Check – 1500 block N. County/Veres

Speeding – Jefferson & Progress Parkway/Donovan – Kiersten Lang (18) Caseyville

DUI/Improper Lane Usage – 600 Block N. Jefferson/Donovan – Lance Butler (47), Mascoutah

Criminal Trespass to Land – 9800 Block Perrin/Veres – Terry Cristel (58), homeless

Endangering the Life or Health of a Child – 600 Block E. South/Donovan – Ashley Radley (31), Mascoutah

Endangering the Life or Health of a Child – 600 Block E. South/Donovan – Kelby Radley (34), Mascoutah

Sunday, July 19

Child Custody Dispute – 9700 block Winchester/Weinel

Ambulance Call – I-64/Lasica

Theft Of Lost/Mislaid Property – 1400 block Lincoln/Veres

Child Custody Dispute – 100 block W. Church/Lasica

Neighborhood Disturbance – N. 10th/Veres

Traffic Accident – Over $500 – 900 block Park/Heinen

Traffic Accident – Over $500 – Main & S. Railway/Veres

Improper Use Of A Wireless Device – Rt. 4/Donovan

Failure to Reduce Speed – 900 Park Dr./Heinen – Ethan Simons (16), Mascoutah

Failure to Yield – Main and Railway/Veres – Gene Gove (66), Mascoutah

Unlawful Use of Cell Phone – Rt. 4 & 161 – David Watts (42), St. Louis

Monday, July 20

Information – 1100 block Larkspur/Sunnquist

Standby/Keep The Peace – 700 block N. Jefferson/Sunnquist

Information – 400 block S. Independence/Bumpers

Information – 9800 block Perrin/Bumpers

Theft-Stolen Property-<$500 – 9600 block Winchester/Sunnquist

Information – Scheve Park/Glander

911 Open Line – 1900 block Nathan/Bumpers

Well Being Check – 1000 block W. Green/Rettig

911 Hangup Call – 300 block Mine/Glander

Overdose – Drugs – 1200 block Antique/Rettig

Assist Other Agency – Lebanon/Rettig

Alarm – 700 block N. Jefferson/Glander

Tuesday, July 21

Lock Out -Vehicle – 9800 block Perrom/Sunnquist

Lost Drivers License/Registration Plates – 9700 block Quapaq/Sunnquist

Ambulance Call – 400 block Falling Leaf/Weck

Animal Complaint – 900 block Park/Sunnquist

Alarm – 700 block W. Main/Weck

Identity Theft – Coachlight/Lambert

Revocation/Seizure Of Foid Card-Or Denial Of Application Police Dept./Sirtak

911 Hangup Call – 10000 block Progress Parkway/Sunnquist

Ambulance Call – 900 block N. 10th/Sirtak

Traffic Accident – Over $500 – State & Market/Rettig

911 Open Line – 400 block Wilderness Way/Bumpers

911 Hangup Call – 200 block S. 10th/Rettig

Traffic Accident – Over $500 – Rt. 4/Glander

Failure to Yield – State & Market/Rettig – Colin Feazel (34), Mascoutah

Wednesday, July 22

911 Open Line – 300 block Impala/Glander

Identity Theft – 1200 block W. Main/Lasica

Found Property – 900 block Park/Weinel

911 Hangup Call – Mascoutah Plaza/Weinel

Ordinance – High Weeds/Grass – 1300 block Eisenhower/Lasica

Reckless Driving – 400 block State & Mine Rd./Veres

Verbal Disturbance – 800 block N. Jefferson/Veres

911 Hangup Call – 900 block N. 10th/Weinel

Public Service Call – 1500 block Timberbrook/Veres

Revoked License/Uninsured Vehicle – Rt. 4/Donovan – Allen Cook (49), Fairview Hts.

Speeding – Rt. 4/Veres – Stacy McQuade (30), Mascoutah

Disobey Traffic Light – Jefferson & Main/Veres – Alan Simpson (63), O’Fallon

Thursday, July 23

Verbal Disturbance – 1000 block W. Poplar/Heinen

Domestic Battery-Bodily Harm – S. County/Heinen

False Alarm – 9700 block Quapaw/Lasica

911 Hangup Call – 1000 block Hunters Trl./Weinel

Trespass Warning – 200 block Laura/Weinel

911 Hangup Call – High School/Veres

Reckless Driving – Rt. 161 & Machine Shop Rd/Veres

Warrant – In State – Church & Lebanon/Veres

Disorderly Conduct/False 9-1-1 – 700 Block W. State/Donovan – Michael Konradt (49), Mascoutah

Speeding – Jefferson & Mascoutah Plaza/Weinel – Kevin Lipsey (30), East St. Louis

No Valid License – Jefferson & Main/Donovan – Erick Carranza (24), New Baden

Warrant Arrest/Disobey Traffic Signal/Uninsured Vehicle – Jefferson & Main/Veres – Shannon Rex (56), Mascoutah