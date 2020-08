Mascoutah Police Report: July 24 through July 30

Friday, July 24

Ambulance Calls – W. Main/Donovan

911 Hangup Call – 1100 block Hackberry/Sunnquist

911 Open Line – 600 block Donaphan/Bumpers

911 Hangup Call – 800 block Tanzanite/Sirtak

Suspicious Activity/Circumstance – Legacy Place/Rettig

Reckless Driving – Rt. 4 & Perrin Rd./Rettig

Identity Theft – 600 block E. Main/Rettig

Ambulance Call – 9800 block Perrin Rd./Glander

Fire Call – 400 block Douglas/Rettig

Suspicious Activity/Circumstance – 200 block Aaron Ct./Sirtak

Disturbance – 900 block Park/Bumpers

Saturday, July 25

Assist Other Agency – 300 block Mine Rd./Sunnquist

Suspicious Person – Jefferson & Main/Bumpers

Assist Other Agency – Rt. 161 & 6th/Rettig

911 Hangup Call – 900 block Derebere/Rettig

Head Lamp Fail to Meet Regulation – Jefferson & Patterson/Rettig

Sunday, July 26

Found Property – 9700 block Perrin Rd./Glander

911 Hangup Call – 300 block Impala/Weck

Domestic Disturbance – 400 block W. State/Bumpers

Verbal Disturbance – 200 block Aaron Ct./Glander

Suspicious Activity/Circumstance – 500 block E. Main/Rettig

Speeding – 1300 N. County/Sirtak – Kourtney Jackson (18), Mascoutah

Monday, July 27

Noise Complaint – 300 block N. Bernard/Watkins

Identity Theft – 9600 block Teal Ct./Heinen

Information – 800 block N. 1st/Heinen

Traffic Accident – Injury – Church & Jefferson/Veres

Assist Other Agency – Fayetteville/Veres

Ambulance Call – 700 block South & Mine Rd./Weinel

Ordinance – Prohibited Parking – 800 block N. 6th/Lasica

Alarm – 700 block N. Jefferson/Veres

Speeding – Jefferson & Moorland/Watkins – Jonathan Wilson (25), Sparta

Failure to Yield-Stop Intersection – Church & Jefferson/Veres – Lisa Kleier (38), Glen Carbon

Speeding – Jefferson & Grand Prairie/Weinel – Camden Frey (18), Maryville

Tuesday, July 28

Disturbance – 1600 block Concord/Heinen

Suspicious Activity/Circumstance – 1100 block Linden/Veres

Disturbance – 800 block Moorland/Watkins

Identity Theft – Police Dept./Veres

Verbal Disturbance – 100 block S. Railway/Veres

Assist Other Agency – I-64/Weinel

Wednesday, July 29

Information – Rt. 4 & I-64/Sunnquist

Traffic Accident – Over $500 Rt. 4 & Rt. 161/Sunnquist

Lock Out -Vehicle – 300 block E. Main/Sunnquist

Disorderly Conduct – 1000 block W. Green/Weck

Motorist Assist – Rt. 4 & Rt. 161/Sirtak

Ambulance Calls – 700 block N. Jefferson/Sunnquist

Suspicious Activity – 300 block W. Main/Sunnquist

Child Custody Dispute – 100 block W. Church/Glander

Information – 700 block Moorland/Sirtak

Well Being Check – 500 block Falling Leaf/Sirtak

911 Open Line – 200 block Green & August/Bumpers

911 Hangup Call – 100 block N. Railway/Sirtak

Speeding – Rt. 4 & 161/Weinel – Thomas Friese (18), Maryville

Thursday, July 30

Public Service Call – Redstone/Glander

Lock Out -Vehicle – 9800 block Perrin Rd/Sunnquist

Ambulance Call – 700 block Glenn/Sunnquist

Ordinance – Yard Waste Dropoff Violation – 500 block S. 10th/Sirtak

Criminal Damage To Property <$500 – 100 block W. Poplar/Sunnquist

911 Open Line – 300 block Impala/Glander

Ambulance Call – 900 block N. 10th/Bumpers

Yard Waste Dropoff Violation – 500 Block S. 10th/Sirtak – Robert Miley (55), Mascoutah