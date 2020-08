Mascoutah Police Report: July 31 thru August 6

Friday, July 31

911 Hangup Call – 9600 block Ruger/Glander

Fraud On A Governmental Entity – 400 block N. Independence/Heinen

Ambulance Call – Quail/Watkins

Public Service Call – Cheryl/Watkins

Traffic Accident – Injury – Rt. 4 & Hayden/Veres

Assist Other Agency – Fayetteville/Watkins

Suspicious Activity/Circumstance – 9700 block Quapaw/Lasica

Failure to Yield-Stop Intersection/Uninsured Vehicle – Rt. 4 & Perrin/Veres – David Vaughn (58), Missouri

Saturday, August 1

911 Open Line – 700 block W. Main/Glander

False Alarm – 300 block E. Main/Lasica

Alarm – 600 block W. Main/Lasica

Traffic Accident – Over $500 – 8700 block Rt. 4/Heinen

Ambulance Call – 1200 block Lincoln/Donovan

911 Hangup Call – 700 block N. Jefferson/Donovan

Traffic Accident – Hit And Run – 700 block Moorland/Veres

Disobey Lane Control Signal – 100 block E. Main/Veres

Sunday, August 2

Suicidal Subject – 9700 block Rt. 161/Weinel

Alarm – 1300 block N. 6th/Veres

Open Door/Window – 200 block W. George/Watkins

Monday, August 3

Alarm – 1400 block W. Main/Bumpers

911 Open Line – 300 block Wilmaglen/Glander

Lock Out -Vehicle – 9800 block Perrin/Bumpers

Reckless Driving – Rt. 4/Glander

Alarm – 1000 block Kankakee/Glander

Verbal Disturbance – W. State/Glander

Assist Other Agency – I-64/Glander

Tuesday, August 4

Alarms – 100 block W. Main/Sirtak

Motorist Assist – Rt. 4 & I-64/Sirtak

Fraud On A Governmental Entity – 1400 block Eisenhower/Veres

Speeding – 1400 Block N. County/Bumpers – Dominic Waltemate (18), Mascoutah

Wednesday, August 5

Parking Violations – 700 block Moorland/Donovan

911 Hangup Calls – 300 block Impala/Heinen

Sex Offender- Fail Register Employer/School – 1300 block W. Main/Lambert

911 Hangup Call – 700 block W. Main/Donovan

Fire Call – 1100 block Beechcraft/Heinen

Ordinance – High Weeds/Grass – 400 block Douglas/Watkins

Animal Complaint – S. 9th/Heinen

Uninsured Vehicle – Jefferson & L & N/Rettig – Ashley Johnson (35), Percy

Thursday, August 6

Assist Other Agency – Machine Shop/Christ Rd/Lasica

Ambulance Call – Legacy Place/Donovan

Civil Matter – Police Dept/Donovan

Domestic Battery-Physical Contact – W. State/Watkins

911 Open Line – 9800 block Perrin/Watkins

Endanger Life/Health Child-Cause/Permit Child <18 To Be Endangered – 600 block W. South/Watkins

Mentally Ill Subject – 1500 block N. County/Heinen

Public Service Call – 700 block South & Mine/Weinel

Ordinance – Yard Waste Dropoff Violation – 500 block S. 10th/Lasica

Ambulance Call – Rt. 4 & I-64/Lasica

Assist Other Agency – 9900 block I-64/Weinel

Suspicious Vehicle – 500 block N. 10th/Lasica

Noise Complaint – 1200 block Antique/Lasica