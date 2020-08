Mascoutah Police Report: August 14 through August 20

Friday, August 14

Criminal Trespass To Motor Vehicle – 600 block Moorland/Veres

Ambulance Call – 500 block Independence/Watkins

911 Hangup Call – 9900 block Citation/Donovan

Ambulance Call – 4300 block Rt. 161/Veres

911 Hangup Call – 100 block E. South/Heinen

Neighborhood Disturbance – 300 block N. 5th/Watkins

Child Custody Dispute – 100 block N. County/Lasica

Disorderly Conduct – 400 block W. Main/Weinel

Saturday, August 15

Assist Other Agency – Fayetteville/Weinel

Vehicle Lock-Out – 9800 block Perrin/Lasica

Obstructing A Peace Officer – 100 block N. County/Donovan

Ordinance – High Weeds/Grass – 900 block W. South/Heinen

Ordinance – High Weeds/Grass – 700 block Moorland/Donovan

Well Being Check – 9800 block Perrin/Heinen

Suspicious Activity / Circumstance – 500 block N. August/Veres

Ordinance – Accumulation Garbage/Trash/Debris – W. Green/Donovan

DUI-Alcohol – 1400 block W. Main/Watkins

Disobey Stop Sign/Uninsured Vehicle – Browning & Hunters/Weinel – Joyce Nagorski (30), Mascoutah

Sunday, August 16

Assist Other Agency – Police Dept./Lasica

Assist Other Agency – Belleville/Weinel

Property Damage – Non-Criminal – 100 block W. South/Watkins

Animal Complaint – 500 block N. 4th/Veres

Well Being Check – 1100 block Piper/Lasica

Monday, August 17

False Alarm – 700 block N. Jefferson/Weinel

Lock Out -Vehicle – 200 block W. Phillips/Sunnquist

Civil Matter – 600 block W. Main/Sunnquist

Suspicious Activity/Circumstance – 1300 block Lincoln/Rettig

Domestic Disturbance – 500 block N. August/Sunnquist

Funeral Escort – W. Main/Sunnquist

Suspicious Activity/Circumstance – 900 block N. 10th/Rettig

Fire Call – 700 block Moorland/Sirtak

Disobey Traffic Signal – Rt. 4 & I-64/Rettig – Joan Meyer (86), Carlyle

Tuesday, August 18

Sex Offender Registration – Police Dept./Lambert

Public Service Calls – 400 block Douglas/Rettig

Building Check – Middle School/Rettig

Building Check – Elementary School/Rettig

Building Check – High School/Rettig

Suicidal Subject – S. County /Sunnquist

Information – 300 block N. 5th/Rettig

Alarm – 1100 block Hunters/Sunnquist

Civil Matter – 600 block South & Mine/Sirtak

Assist Other Agency – I-64/Veres

Ordinance – Accumulation Garbage/Trash/Debris – 200 block Laura/Rettig

Assist Other Agency – I-64/Sirtak

Motorist Assist – Rt. 4 & Rt. 161/Sirtak

Assist Other Agency – Fairview Hts./Veres

Vehicle Lock-Out- 9800 block Perrin/Sirtak

Verbal Disturbance – 700 block Fountain View/Glander

911 Open Line – N. 10th/Sirtak

Wednesday, August 19

911 Open Line – 300 block Impala/Glander

Suspicious Activity/Circumstance – 200 block Douglas/Weck

Ambulance Call – 1400 block Eisenhower/Heinen

Well Being Check – 600 block Joseph/Watkins

Alarm – 8000 block Rt. 4 & Rt. 161/Watkins

Suspicious Activity/Circumstance – 9800 block Perrin/Heinen

Well Being Check – 1900 block Nathan/Watkins

Public Service Call – 600 block Nathan/Watkins

Well Being Check – S. 10th/Heinen

Alarm – 9600 block Winchester/Watkins

Child Custody Dispute – 100 block N. County/Lasica

Open Door/Window – 1300 block W. Main/Watkins

Traffic Accident – Over $500 – Church & Market/Lasica

Alarm – 8000 block Rt. 4/Weinel

Suspicious Vehicle – 300 block S. 5th/Lasica

Thursday, August 20

Alarm – 8000 block Rt. 4/Lasica

Suspicious Activity/Circumstance – 10000 block Fuesser/Lasica

Vehicle Lock-Out – 9800 block Perrin/Watkins

Alarm – 400 block Turquoise/Veres

Well Being Check – 800 block W. Church/Heinen

Traffic Accident – Over $500 (Private Property) – 400 block W. Harnett/Veres

Information – 300 block N. 5th/Lasica

Suspicious Vehicle – 400 block W. State/Veres

Speeding – 1300 Block N. County/Watkins – Christian Trotter (18), Mascoutah