Mascoutah Police Report: August 21 thru August 27

Friday, August 21

911 Hangup Call – 400 block Wilderness Way/Weinel

Ambulance Call – 700 block Glenn/Rettig

Information – Scheve Park/Sunnquist

Found Property – 1400 block W. Main/Sunnquist

911 Hangup Call – 1800 block Nathan/Sirtak

Disturbance – E. Main/Sirtak

Assist Other Agency – Rt. 161 At Summerfield South Rd/Glander

Alarm – 600 block S. Independence/Glander

Saturday, August 22

Civil Matter – 800 block Indiana Prairie/Sunnquist

Suspicious Activity / Circumstance – 100 block E. Main/Rettig

Well Being Check – 700 block Moorland Cir/Rettig

Domestic Disturbance – W. State/Sirtak

Ambulance Call – 200 block N. Bernard/Sirtak

Ambulance Call – 1200 block Lincoln/Weck

Speeding – Rt. 4/Donovan – Nancy Bronke (58), Marissa

Speeding/Uninsured Vehicle- Rt. 4/Donovan – Conrad Stark (61), Collinsville

Speeding – Rt. 4/Donovan – Maegan Mulholland (26), Tilden

Speeding – Rt. 4/Donovan – Logan White (19), O’Fallon

Uninsured Vehicle – Rt. 4/Donovan – Jacob Leonard (19), Fairview Hts.

Uninsured Vehicle – Rt. 4/Donovan – Devin Phillips (25), New Baden

Sunday, August 23

Vehicle Lock-Out – 100 block N. Market/Rettig

Ambulance Call – 700 block Wild Meadow/Sirtak

Assist To School – Middle School/Sunnquist

Fire Call – 400 block W. State/Bumpers

Motorist Assist – Rt. 4 & I-64/Sirtak

Theft Of Lost/Mislaid Property – 500 block S. Independence/Sirtak

Monday, August 24

Ambulance Call – 1500 block N. County/Weinel

Traffic Accident – Over $500 Jefferson & George/Weinel

Child Custody Dispute – 1600 block Lincoln/Lasica

Assist Other Agency – 9400 block Rieder Rd/Weinel

Trespass Warning – 200 block S. Railway/Lasica

Assist To Schools – Scott AFB/Weinel

Vin Verification – Police Dept./Weinel

Fire Call – 900 block N. 10th/Watkins

911 Open Line – 200 block Aaron/Heinen

Speeding – Jefferson & Grand Prairie/Rettig – Necole Alexander (54), Mascoutah

Speeding – County & Fuesser/Rettig – Adrian Rojas (33), Edwardsville

Speeding – Rt. 4/Rettig – Wesley Wielgus (38), Caseyville

Speeding – Jefferson & Grand Prairie/Rettig – Charles Casida (73), Coulterville

Speeding – Rt. 4/Rettig – Amber Blanchette (30), Mascoutah

Speeding – Rt. 4/Rettig – Brice Smith (42), Mascoutah

Speeding – Rt. 4/Rettig – Donus Carpenter (61), O’Fallon

Speeding – Rt. 4/Rettig – Johanna Sandheinrich (18), O’Fallon

Failure to Yield/Uninsured Vehicle – Jefferson & George/Weinel – Bryant Turner (17), Mascoutah

Tuesday, August 25

Information – Police Dept./Steinkamp

Child Custody Dispute – 100 block W. Patterson/Lasica

Public Service Call – Grant/Watkins

Information – Rt. 4 & I-64/Watkins

911 Open Line – 9500 block Mallard/Heinen

Fire Call – 200 block S. 6th/Donovan

Endangering the Life/Health of a Child Under 18 – 600 Block W. South/Watkins – Nikki Finlay (29), Fairview Hts.

Speeding – Rt. 4/Watkins – Aaron Hart (22), Belleville

No Seat Belt – 1000 Block W. Main/Steinkamp – William Boehm (17), Belleville

No Seat Belt/Uninsured Vehicle/Expired License – 1000 Block W. Main/Steinkamp – Carmen Gibson (50), Belleville

Failure to Yield – Airport Blvd. & Rt. 4/Steinkamp – Rade Samardzi (48), St. Louis

No Seat Belt – 1000 Block W. Main/Steinkamp – Kristin Recklein (30), Caseyville

Wednesday. August 26

Poss Methamphetamine-5<15 Grams – Jefferson & Church/Donovan

Funeral Escort – W. Main/Sunnquist

Public Service Call – Rt. 4 at Airport Blvd/Rettig

Traffic Accident – Under $500 – 6th & Rt. 161/Rettig

Child Custody Dispute – 9900 block Cessna/Sunnquist

Alarm – 600 block S. Independence/Glander

No Seat Belt- 500 Block N. Jefferson/Bumpers – Whitney Lindsay (32), Okawville

No Seat Belt – 500 Block N. Jefferson/Bumpers – Shawn Lindsay (34), Okawville

Speeding – 700 Block N. Jefferson/Bumpers – Doris Sauerhage (60), Mascoutah

Thursday, August 27

Well Being Check – 1500 block N. County/Glander

911 Open Line – 1000 block W. Main/Sunnquist

Crisis Intervention – N. 10th/Rettig

Civil Matter – 700 block Moorland/Sunnquist

Information – Elementary School/Sunnquist

Suspicious Vehicle – 1500 block N. County/Sirtak

Information – 600 block E. South/Bumpers

Verbal Disturbance – 300 block Mine/Glander