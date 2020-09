Mascoutah Police Report: Sept. 4 thru Sept. 10

Friday, Sept. 4

Well Being Check – W. Oak/Donovan

Well Being Check – 8300 block Rt. 4 /Rettig

Well Being Check – 300 block W. Main/Sunnquist

Ambulance Call 900 block N. 10th/Rettig

Ambulance Call – 180 block St. Christopher/Sirtak

Ambulance Call – 300 block S. 5th/Sirtak

Alarm – 600 block S. Independence

Traffic Accident – Over $500 – Rt. 4 & I-64/Weck

Alarm – 600 block Moorland/Sirtak

Well Being Check – 300 block Bel Air/Bumpers

Harassing/Nuisance/Obscene Calls – 700 block E. Church/Sirtak

Speeding – Rt. 4/Veres – Joseph Lerner (61), Belleville

Speeding – Rt. 4/Veres – Arlen Stephenson (75), Edwardsville

Speeding – Rt. 4/Veres – Kaytlin Moore (30), Mascoutah

Speeding – Rt. 4/Veres – Thomas Lamborn (36), New Athens

Speeding – Rt. 4/Veres – Carrie Ross (44), Mascoutah

Uninsured Vehicle – 1300 Block N. County/Veres – Robert Armey (59), Mascoutah

Uninsured Vehicle – Rt. 4/Veres – Tina Podmore (53), Mascoutah

Improper Lane Usage – Rt. 4 & I-64/Weck – Alex Gorman (21), Lebanon

Saturday, Sept. 5

Well Being Check – W. Oak/Glander

Disorderly Conduct – 9800 block Perrin Rd./Weck

911 Open Line – 9600 block Ruger/Rettig

Ambulance Call – 400 block S. Railway/Glander

Fire Call – 700 block E. George/Sirtak

Noise Complaint – E. Green/Glander

Alarm – 1300 block W. Main/Bumpers

Speeding – Jefferson & Verner/Rettig – Ashtyn Kehrer (22), New Baden

Speeding – Rt. 161 & Machine Shop/Donovan – Olivia Walters (40), Mascoutah

Speeding – Rt. 161 & Machine Shop/Donovan – Cassandra Brown (35), New Baden

Speeding – Rt. 4/Donovan – Thomas Thomson (38), Alabama

Speeding – Rt. 4/Donovan – Russell Rodely (20), Coulterville

Speeding/Uninsured Vehicle – Rt. 4/Donovan – Tyler Moses (24), O’Fallon

Uninsured Vehicle – Rt. 4/Donovan – Ashley Saine (28), East St. Louis

Uninsured Vehicle – Jefferson & Main/Donovan – Savieon Buckley (19), Centreville

Sunday, Sept. 6

Suspicious Vehicle – Eisenhower & Main/Weck

Criminal Damage To Property <$500 – 400 block S. Independence/Sunnquist

Ambulance Call – 800 block N. 10th/Rettig

Illegal Burning – 100 block W. Oak/Rettig

911 Open Line – 1100 block Lear/Sirtak

Monday, Sept. 7

Child Custody Dispute – 500 block Streamstone/Lasica

911 Hangup Call – 800 block Moorland/Watkins

Ambulance Call – 900 block W. Church/Donovan

Alarm – 1100 block Hunters Trl/Heinen

Domestic Battery-Physical Contact – 1300 block Eisenhower/Veres

Disorderly Conduct – Mine Rd./Heinen – Matthew Sprehe (35), Mascoutah

Tuesday, Sept. 8

Suspicious Vehicle – 300 block S. 5th/Veres

Ordinance – High Weeds/Grass – 9700 block Quapaw/Watkins

Vehicle Lock-Out – 700 block N. Jefferson/Lasica

Well Being Check – 400 block Falling Leaf/Veres

Disorderly Conduct – 900 Block W. Green/Lasica

911 Open Line – 900 block Park Dr./Donovan

Suicidal Subject – 300 block N. 2nd/Veres

911 Hangup Call – 1100 block Beechcraft/Watkins

Information – 700 block Fountainview/Watkins

Wednesday, Sept. 9

Animal Complaint – Fox Run/Sunnquist

Ambulance Call – 200 block Laura/Bumpers

Ordinance – Derelict/Abandoned Vehicle – 100 block Perrottet/Bumpers

911 Hangup Call – 800 block Indian Prairie/ Sunnquist

Theft-Stolen Property-<$500 – 700 block Fountainview/Bumpers

Ambulance Call – 600 block Legacy Pl./Sirtak

Animal Complaint – W. Green/Sirtak

Ambulance Call – 1500 block Lincoln/Sirtak

Investigation – Police Dept./Sirtak

Animal Complaint – 300 block Douglas/Glander

Thursday, Sept. 10

Sex Offender Registration Police Dept./Lambert

911 Hangup Call – Mascoutah Plaza/Sirtak

Illegal Burning – Pheasant Bend/Sirtak

Child Custody Dispute – 9600 block Quapaw/Bumpers

Suicidal Subject – 900 block W. Church/Sirtak

Ambulance Call – 500 block N. 4th/Sirtak

Vehicle Lock-Out – 900 block N. 10th/Glander

Assist Other Agency – Freeburg/Sirtak