Mascoutah Police Report: October 1 thru October 8

Thursday, Oct. 1

Improper Lane Usage – 700 Block N. Jefferson/Sunnquist – Jose Benedicto (22), Mascoutah

Friday, Oct. 2

Well Being Check – 1200 block Winding Oaks/Watkins

Animal -Sick/Injured – Rt. 4/Rettig

Well Being Check – 900 block W. Church/Rettig

911 Hangup Call – 700 block Moorland/Sirtak

Information – 300 block W. Main/Rettig

Saturday, Oct. 3

Ambulance Call – 700 block E. George/Bumpers

911 Hangup Call – 1800 block Nathan/Sirtak

Sunday, Oct. 4

Ambulance Call – 300 block N. 7th/Rettig

Overdose – Drug – 1200 block Antique/Bumpers

911 Open Line – 1100 block Hackberry/Sirtak

Verbal Disturbance – 600 block Falling Leaf/Rettig

Monday, Oct. 5

Sex Offender Registration Police Dept./Lambert

Vehicle Lock-Out – 300 block E. Oak/Heinen

Ambulance Call – 900 block W. Church/Veres

Motorist Assist – Rt. 161 & Christ/Veres

Suspicious Activity/Circumstance – 300 block Biscayne/Watkins

Tuesday, Oct. 6

Alarm – 600 block Moorland/Heinen

Theft-By Deception/Knowingly Deprive – 200 block Fillmore/Donovan

Reckless Driving – Cheryl/Veres

Abandoned Vehicle – 100 block St. Christopher/Veres

Criminal Sexual Assault-Force/Threat Of Force – 300 block Douglas/Watkins

Wednesday, Oct. 7

Ambulance Call – High School/Sunnquist

911 Open Line – 800 block N. 6th/Bumpers

Information – Mascoutah Plaza/Bumpers

Verbal Disturbance – 300 block S. Lebanon/Weck

Vehicle Lock-Out – 100 block E. Main/Glander

Speeding – 1200 Block N. County/Rettig – Kyaron Manning (21), Mascoutah

Speeding – 1300 Block N. County/Rettig – Cecilia Forguson (52), Mascoutah

Speeding – 1300 Block N. County/Rettig – Johnathan Lenzini (38), Centralia

Speeding – 1200 Block N. County/Rettig – Amanda Bennett (35), Mascoutah

Speeding – 1200 Block N. County/Rettig – Elizabeth Marsh (39), Scott AFB

Speeding – 1400 Block N. County/Rettig – Rudy Barger (33), Mascoutah

Speeding – 1200 Block N. County/Rettig- Nicholas Fletcher (30), Mascoutah

Speeding – 1200 Block N. County/Rettig – Eddie Lacey (30), Belleville

Speeding – 700 Block N. Jefferson/Bumpers – Heather Ploesser (48), Imperial, MO

Thursday, Oct. 8

911 Hangup Call – 700 block N. Jefferson/Weck

Suspicious Activity/Circumstance – 200 block N. John/Glander

Burglary To Motor Vehicle – 400 block Turquoise/Glander

Information – 400 lock Falling Leaf/Glander

Well Being Check – 300 block N. 5th/Rettig

Criminal Damage To Property <$500 – 9600 block Winchester/Bumpers

Ambulance Call – 500 block S. Independence/Sirtak

Ambulance Call – 900 block N. 10th/Rettig

Speeding – 700 Block N. Jefferson/Bumpers – Kathryn Gass (51), Troy

Speeding – 1400 Block N. County/Bumpers – Janice Boldt (65), Valley Park, MO

Speeding – Rt. 4/Bumpers – Christopher Harriss (48), Belleville

Speeding – Rt. 4/Bumpers – Tara Simms (39), California

Speeding – Rt. 4/Bumpers – Justin Rains (38), Mascoutah