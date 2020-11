Mascoutah Police Report: October 29 thru November 4

Thursday, Oct. 29

Lock Out -Vehicle – 9800 block Perrin Rd/Donovan

Animal Complaint – Police Dept./Watkins

Vehicle Lock-Out – 9700 block Hayden Dr/Watkins

Assist Other Agency – Perrin Rd & Rt. 4/Heinen

Well Being Check – Elementary School/Sunnquist

911 Open Line – 700 block N. Jefferson/Heinen

Vehicle Lock-Out – 1900 block Nathan/Watkins

911 Hangup Calls – 9200 block Beller/Heinen

Friday, Oct. 30

Ambulance Calls – 600 block W. Church/Sirtak

Burglary To Motor Vehicle – 2000 block Nathan/Sirtak

Domestic Disturbance – 600 block Green & August/Rettig

Vehicle Lock-Out – E. Main/Bumpers

Suspicious Person – Main & 6th/Bumpers

Ambulance Calls – Grant/Bumpers

Alarm – 1000 block W. Main/Weck

Speeding – Rt. 4/Rettig – Kayla Lange (28), Mascoutah

Saturday, Oct. 31

Ambulance Call – Legacy Place/Weck

Ambulance Call – 300 block N. 2nd/Rettig

Traffic Accident – Over $500 – County & Main/Sirtak

Suspicious Activity/Circumstance – 600 block W. Main/Rettig

Suspicious Activity/Circumstance – 400 block N. Jefferson/Bumpers

Theft-Stolen Property-<$500 9914 Fuesser /Rettig

Vehicle Lock-Out – 9800 block Perrin/Bumpers

Vehicle Lock-Out – 1100 block Gulfstream/Glander

Well Being Check – 1400 block Timberbrook/Bumpers

911 Open Line – 9700 block Winchester/Glander

Assist Other Agency – 300 block Oak & August/Weck

Failure to Yield to Oncoming Traffic – South County & Main/Sirtak – Hannah Brown (20), Belleville

Sunday, Nov. 1

Ambulance Call – 1100 block Eisenhower/Weck

Animal Complaint – 200 block N. Independence/Sirtak

Animal Complaint – W. Poplar/Sirtak

Juvenile Complaint – 9800 block Perrin/Bumpers

Investigation – 200 block N. 2nd/Sirtak

Ambulance Call – 200 block Laura/Bumpers

Ambulance Call – 700 block Knipp/Weck

Monday, Nov. 2

Well Being Check – 900 block W. Corrington/Veres

Noise Complaint – 700 block Glenn /Watkins

Ambulance Call – 500 block N. Jefferson/Veres

Ambulance Call – 100 block W. Patterson/Veres

Ambulance Call – 600 block E. Green/Watkins

Vehicle Lock-Out – 9700 block Hayden Dr./Heinen

Tuesday, Nov. 3

Ambulance Call – 9700 block Fuesser/Watkins

Suicidal Subject – 2000 block Nathan/Veres

Information – 400 block S. Railway/Watkins

Disturbance – 900 block N. 10th/Watkins

Civil Matter – 300 block Douglas/Veres

Assist Other Agency – 600 block E. Main/Donovan

Unlawful Poss. Of Adult Use Cannabis in Motor Vehicle – 10th & Winchester/Heinen – Ethan Simons (16), Mascoutah

Wednesday, Nov. 4

Noise Complaint – 200 block Laura/Heinen

Suspicious Person – Hackberry & 10th/Donovan

Ambulance Call – 200 block Adam/Rettig

Ordinance – Derelict/Abandoned Vehicle – 300 block S. Independence/Sirtak

Alarm – 300 block S. 5th/Rettig

Suspicious Vehicle – Winding Oaks/Sirtak

Reckless Driving – 1000 block W. Main/Rettig

Traffic Accident – Under $500 – W. Phillips/Glander

Noise Complaint – 300 block Mine Rd./Glander

Alarm – 3030 block E. Main/Glander

Ambulance Call – 9700 block Hayden/Rettig

Ambulance Call – 9800 block Rt. 161/Rettig

Suspicious Activity/Circumstance – 1400 block Autumn Lakes/Rettig

Information – 400 block Falling Leaf/Bumpers

Identity Theft – Police Dept./Bumpers