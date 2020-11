Mascoutah Police Report: Nov. 6 thru Nov. 13

Friday, Nov. 6

Domestic Disturbance – 900 block W. Corrington/Bumpers

Ambulance Call – 200 block E. Main/Glander

Funeral Escort – W. Main/Watkins

Parking Violation – 300 block W. State/Watkins

Suspicious Activity/Circumstance – 9600 block Weatherby/Donovan

Suspicious Vehicle – 9600 block Mallard/Donovan

Suicidal Subject – 1900 block Nathan/Heinen

Ambulance Call – 200 block Laura/Donovan

Order Of Protection Service – 400 block E. Main/Heinen

Reckless Driving – Fuesser & Rt. 4/Donovan

Uninsured Vehicle – Rt. 4 & Rt. 161/Watkins – Cherri Schrauth (59), Mt. Olive

Saturday, Nov. 7

Fire Call – 1200 block Larkspur/Donovan

Assist Other Agency – 9900 block I-64/Heinen

Ambulance Call – 200 block N. Jefferson/Watkins

Suspicious Activity/Circumstance – Harnett & 10th

Funeral Escort – 400 block E. Church/Lasica

DUI-Alcohol – 6th & Chevelle/Donovan

Suicidal Subject – 300 block S. 6th/Heinen

Following Too Closely/DUI – 6th & Chevelle – Adam Edwards (43), Mascoutah

Sunday, Nov. 8

Well Being Check – 200 block George & Mine/Donovan

Possession Of A Controlled Substance (Schedule IV Drug) – 9700 block Hayden/Heinen

Criminal Defacement Of Prop- <$300 – 1200 block Lear/Watkins

Ambulance Call – 400 block Elm/Watkins

Ambulance Call – 200 block S. 10th/Donovan

Monday, Nov. 9

Domestic Disturbance – 300 block N. 5th/Rettig

Suspicious Person – 800 block W. State/Weck

Well Being Check – 500 block Falling Leaf/Bumpers

Ambulance Call – W. George/Bumpers

Found Property – 400 block Wilderness Way/Rettig

Well Being Check – 600 block E. South/Bumpers

Information – Scheve Park/Glander

Missing Person/Adult Female – 1400 block Lincoln/Glander

Tuesday, Nov. 10

Juvenile Complaint – 800 block N. 10th/Rettig

Standby/Keep The Peace – 100 block W. Green/Sirtak

Mentally Ill Subject – 400 block Falling Leaf/Bumpers

Traffic Accident – Animal – 1300 block N. County/Sirtak

Speeding – Jefferson & Verner/Rettig – Jade Conley (34), Fairview Hts.

Wednesday, Nov. 11

Ordinance – Unlawful Parking Of Recreation/Travel Trailers – 700 block E. South/Watkins

Public Service Call – 700 block N. Jefferson/Weinel

Ambulance Call – 900 block N. 10th/Watkins

911 Hangup Call – 700 block N. Jefferson/Heinen

Lock Out -Vehicle – 700 block W. Main/Heinen

Thursday, Nov. 12

911 Hangup Call – 700 block N. Jefferson/Donovan

Public Service Call – State & 4th/Watkins

Information – 3600 block Lower Saxtown Rd/Watkins

Vehicle Lock-Out – 400 block W. State/Watkins

Reckless Driving – Weatherby & 10th/Watkins

Traffic Accident – Over $500 – Hayden & Rt. 4/Sirtak

Lock Out -Vehicle – 9800 block Perrin/Donovan

Information – 300 block N. 5th/Donovan

Failure to Yield to Oncoming Traffic – Perrin & Rt. 4/Sirtak – Corrie Mattocks (62), Minnesota

Friday, Nov. 13

Fail to Comply with Notice – Removal of Trailer – 700 Block E. South/Watkins – Dylan Stewart (21), Washington