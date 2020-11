Mascoutah Police Report: Nov. 13 thru Nov. 19

Friday, Nov. 13

Suspicious Person – Poplar & 1st/Sirtak

Well Being Check – 1000 block Kankakee Trl/Rettig

Identity Theft – 700 block Moorland/Rettig

Subject Removal – E. Green & August/Rettig

Ambulance Call – Cheryl/Weck

Assist Other Agency – Lebanon/Sirtak

Identity Theft – 1000 block Hunters Trl/Sirtak

Death Investigation – 200 block N. County/Sirtak

Alarm – 800 block N. Jefferson/Glander

Unlawful Visitation Interference – 400 block Falling Leaf/Glander – Brianne Maze (31), Texas

Saturday, Nov. 14

Death Investigation – 900 block N. 10th/Rettig

Found Property – 1400 block W. Main/Weck

Verbal Disturbance – 700 block Moorland/Glander

Sunday, Nov. 15

Traffic Accident – Over $500 (Private Property) – 9800 block Perrin Rd/Sirtak

Alarm – 9200 block Beller/Rettig

911 Open Line – 400 block Wilderness Way/Weck

Investigation – 900 block W. Corrington/Rettig

Violation Order Protection – 700 block N. Jefferson/Rettig

Traffic Accident – Over $500 – Rt. 4 & I-64/Weck

Suspicious Person – 300 block Mine/Weck

Assist Other Agency – 4000 block Rt. 161/Weck

Vehicle Lock-Out – 200 block Douglas/Glander

Suspicious Activity/Circumstance – Rt. 161 & Rt. 4 /Glander

Traffic Accident-Hit And Run (Private Prop) – 200 block Douglas/Sirtak

Criminal Damage to Property – 1100 block Lear/Weck – Pathanna Daley (23), Texas

DUI/Failure to Notify Damage to Unattended Vehicle – 200 block Douglas/Sirtak – Marc Jovel (31), Mascoutah

Monday, Nov. 16

Information – 300 block N. 5th/Glander

Suspicious Activity/Circumstance – S. County/Heinen

Suspicious Person – 7th & State/Donovan

911 Open Line – 100 block Falling Leaf/Heinen

Ambulance Call – 1300 block W. Main/Donovan

Ambulance Call – 10100 block Hickory Hollow Rd/Watkins

Traffic Accident – Over $500 – 600 block W. State/Donovan

Lock Out -Vehicle – 1300 block W. Main/Lasica

Well Being Check – 400 block Douglas/Watkins

Public Service Call – W. Phillips/Watkins

Subject Removal – N. 6th/Watkins

Tuesday, Nov. 17

Ambulance Call – 600 block N. 1st/Heinen

Suspicious Person – 700 block N. Jefferson/Donovan

Ambulance Call – 300 block Mine/Donovan

Identity Theft – 400 block W. South/Watkins

Ambulance Call – I-64/Lasica

Alarm – 100 block Falling Leaf/Lasica

Standby/Keep The Peace – 400 block W. State/Watkins

Traffic Accident – Over $500 State & 4th/Weinel

Assist Other Agency – 700 block South & Mine/Watkins

Juvenile Complaint – 700 block N. Jefferson/Lasica

Disturbance – 700 block W. Main/Weinel – Failure to Yield – 4th & State/Weinel – Dominic Waltemate (19), Mascoutah

Suspended License – 4th & State/Weinel – Harold Knoth, Jr. (61), Mascoutah

Wednesday, Nov. 18

Lock Out -Vehicle – 9800 block Perrin Rd/Heinen

Assist To Schools – 1300 block W. Main/Sunnquist

Funeral Escort – 400 block E. Church/Heinen

Alarm – 700 block W. Main/Sunnquist

Mentally Ill Subject – 600 block E. South/Sunnquist

Domestic Disturbance – 100 block W. Patterson/Sunnquist

Investigation – 2100 block Nathan/Heinen

Verbal Disturbance – 500 block Falling Leaf/Heinen

Theft-Control-<$500 – 700 Block W. Main/Sunnquist

Suspicious Activity/Circumstance – 1900 block Nathan/Sirtak

Thursday, Nov. 19

Animal Complaint – 600 block W. Main/Sunnquist

Suspicious Activity/Circumstance – 600 block W. Church/Sunnquist

Disturbance – Cheryl/Lambert

Ambulance Call – 200 block W. George/Sunnquist

Animal Complaint – Corrington Place/Glander

Information – Main & 8th/Sirtak

Criminal Damage To Property->$500<$10,000 – 700 block N. Jefferson/Sirtak

Assist Other Agency – 900 block W. South/Glander

Dog at Large – 600 Block W. Main/Sunnquist – Kristen Benoist (32), Mascoutah