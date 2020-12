Mascoutah Police Report: Nov. 19 thru Nov. 25

Thursday, Nov. 19

Dog At Large – Corrington Place/Glander – Samantha Jones (27), Mascoutah

Friday, Nov. 20

Traffic Accident-Hit And Run (Private Prop) – 9800 block Perrin Rd/Sirtak

Ambulance Calls – 200 block W. George/Watkins

911 Open Line – 1200 block W. Harrnett/Heinen

Unattended Child/Non-Criminal – 9600 block Hayden/Heinen

Reckless Driving – Main & 10th/Watkins

Illegal Burning – 800 block W. Green/Weinel

Assist Other Agency – 300 block N. 1st/Lasica

Noise Complaint – 800 block W. South/Lasica

Public Service Calls – 10000 block Fuesser/Weinel

Domestic Disturbance – 300 block N. Independence/Lasica

Noise Complaint – 600 block E. Green/Lasica

Saturday, Nov. 21

Suspicious Person – 900 block Madison/Lasica

Public Service Call – 10000 block Fuesser/Watkins

False Alarm – 1100 block Piper/Lasica

Reckless Driving – Rt. 4 & Rt. 161

Assist Other Agency – 10800 block Rt. 177/Weinel

Sunday, Nov. 22

Domestic Disturbance – 9800 block Perrin Rd/Watkins

Traffic Accident – Over $500 (Private Property) – 9800 block Perrin Rd/Watkins

Criminal Damage To Property – 400 block E. Main/Lasica

Traffic Accident – 1500 block W. Main /Lasica

Dog At Large – Railway & Poplar/Donovan – Samantha Jones (27), Mascoutah

No Valid License – 1500 W. Main/Lasica – James Banuelos (28), Mascoutah

Illegal Trans. Of Alcohol – Main And Jefferson/Weinel – Chad Quidgeon-Hunt (26), Carlyle

Monday, Nov. 23

Traffic Accident – Under $500 (Private Property) – W. Main/Rettig

Traffic Accident – Over $500 – Rt. 4 & Rt. 161/Rettig

Vin Verification – 1100 block Whimbrel/Weck

Traffic Accident – Over $500 – 1000 block W. Main/Weck

Suspicious Person – 1800 block Nathan/Sirtak

911 Hangup Calls – 1100 block Lear/Glander

Ambulance Call – 200 block Aaron/Sirtak

Suspicious Person – 600 block N. 1st/Glander

Tuesday, Nov. 24

Motorist Assist – Rt. 4 & Rt. 161/Glander

Ambulance Call – 1100 block Lear/Rettig

Lost Drivers License/Registration Plates – W. Main/Weck

Illegal Burning – 100 block W. State/Rettig

Animal Complaint – 800 block W. South/Rettig

Mentally Ill Subject – 200 block E. Main/Sirtak

Wednesday, Nov. 25

Lock Out -Vehicle – 9800 block Perrin Rd/Donovan

Civil Matter – 600 block E. Main/Donovan

Alarm – 300 block Falling Leaf/Heinen

Lost Drivers License/Registration Plates – 400 block E. Main/Watkins

Child Custody Dispute – 400 block E. Main /Watkins