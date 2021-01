Mascoutah Police Blotter – December 23 thru December 30

By Editor

Wednesday, Dec. 23

Operating Uninsured Vehicle – Main & 6th/Donovan – Nathan Pegg (32), Ruma

Thursday, Dec. 24

Suspicious Activity/Circumstance – 4100 block W. State/Heinen

Reckless Driving – Park Dr/Lasica

911 Hangup Call – 900 block W. Corrington/Watkins

Theft-By Deception – 1400 block W. Main/Lasica

Motorist Assist – Rt. 4 & Faust Rd/Weinel

Vehicle Lock-Out – 800 block W. Main/Lasica

Friday, Dec. 25

Noise Complaint – W. Phillips/Lasica

Motorist Assist – I-64/Sirtak

Disorderly Conduct – W. State/Lasica

Found Property – 9600 block Weatheerby/Glander

Visitation Interference – 400 Block Falling Leaf/Lasica – Brianna Maze (31), Mascoutah

Disorderly Conduct – 1st Block W. State/Lasica – Johanna August-Matthews (45), Mascoutah

Saturday, Dec. 26

Noise Complaint – 600 block Fallen Timber/Glander

Ambulance Call – 400 block Elm/Rettig

Animal Complaint – 600 block E. South/Rettig

Well Being Check – Grant/Sirtak

Lost Property – Grant/Rettig

Alarm – 500 block Streamstone/Sirtak

Sunday, Dec. 27

Juvenile Complaint – 400 block State & Mine Rd/Glander

Found Property – 300 block E. Main/Rettig

Information – Tanzanite/Sirtak

Assist Other Agency – Lebanon/Rettig

Investigation – 600 block W. Church/Heinen

Vehicle Lock-Out – 300 block E. Main/Heinen

Motorist Assist – Rt. 4 & I-64/Rettig

Animal Complaint – 800 block W. South/Sirtak

Ambulance Call – 1100 block Gulfstream/Rettig

911 Open Line – 600 block Fallen Timber/Glander

Motorist Assist – Rt. 4 & Airport/Glander

Monday, Dec. 28

Domestic Disturbance – S. County/Glander

911 Hangup Call – 1100 block Piper/Weck

Ambulance Call – 9600 block Hayden/Weck

Noise Complaint – 300 block Douglas/Lasica

911 Hangup Call – 300 block Falling Leaf/Donovan

Disturbance – 600 block E. South/Heinen

Failure To Register As A Sex Offender – 9900 block Cessna/Heinen

Lock Out -Vehicle – 9800 block Perrin/Donovan

Resisting a Peace Officer – Cessna Court/Heinen – David Hatcher (28), Mascoutah

Tuesday, Dec. 29

911 Hangup Call – S. 9th/Heinen

Animal Complaint – 600 block South & Mine Rd

Funeral Escort – W. Main/Weinel

Fraud-False Statement To Obtain An Account – 300 block N. 7th/Weinel

911 Hangup Call – 200 block S. 10th/Heinen

Juvenile Complaint – 600 block E. Main/Heinen

Wednesday, Dec. 30

Vehicle Lock-Out – Rt. 4 & Airport/Heinen

Verbal Disturbance – 600 block E. South/Sirtak

Public Service Call – 200 block E. Main/Rettig

Alarm – 600 block Falling Leaf/Bumpers

Traffic Accident – Main & Independence/Rettig

Ambulance Call – W. Poplar/Sirtak

Standby/Keep The Peace – 200 block S. 10th/Bumpers

Public Service Call – 100 block S. County/Bumpers

911 Hangup Call – 500 block Green & August/Glander