Mascoutah Police Blotter: December 31 – January 7

Thursday, Dec. 31

Failure to Reduce Speed – 700 Block N. Jefferson/Bumpers – Amber Joseph (31), Mascoutah

Friday, Jan. 1

Noise Complaint – 300 block N. Jefferson/Glander

Noise Complaint – 900 block W. Church/Weck

Assist Other Agency – 300 block S. Cherry/Heinen

Saturday, Jan. 2

Subject Removal – 300 block Douglas/Donovan

911 Hangup Call – 8900 block Rt. 4/Weinel

Animal Complaint – 700 block E. South/Weinel

Lock Out -Vehicle – E. Oak/Heinen

Crisis Intervention – 200 block Douglas/Donovan

Accumulation of Garbage/Trash/Debris – 1st Block E. Green/Lasica – Keri Miller (45), Mascoutah

Sunday, Jan. 3

911 Open Line – 900 block W. Green/Weinel

Alarm – 1500 block Autumn Lakes/Weinel

911 Hangup Call – 1100 block Windshire/Lasica

Noise Complaint – W. Phillips/Lasica

Investigation – N. 6th/Donovan

Monday, Jan. 4

911 Open Line – 8600 block Rt. 4/Weck

Ambulance Call – 1600 block Landmark/Sunnquist

Civil Matter – 200 block Douglas/Sunnquist

911 Hangup Call – 400 block Falling Leaf/Glander

911 Hangup Call – 300 block N. County/Weck

Ambulance Call – I-64/Bumpers

Identity Theft – 100 block N. County/Rettig

Well Being Check – W. State /Bumpers

Alarm – 900 block N. 10th/Sirtak

Suspended License/Uninsured Vehicle – 100 Block S. 10th/Bumpers – Jessica Johnson (38), Belleville

Tuesday, Jan. 5

Suspicious Vehicle – 10000 block Progress Parkway/Sirtak

Found Property – 10000 block Fuesser/Bumpers

Information – 900 block Dere Bere/Bumpers

Motorist Assist – County & Rt. 161/Sirtak

Suspicious Vehicle – 900 block Park Dr/Rettig

Wednesday, Jan. 6

Noise Complaint – Nathan & Douglas/Rettig

Sex Offender Registration – Police Dept./Weck

Ambulance Call – Elementary School/Sunnquist

Ambulance Call – Cheryl/Sunnquist

Animal Complaint – 800 block W. South/Weinel

Suspicious Person – W. Green/Heinen

Harassing/Nuisance/Obscene Call – 1000 block W. Main/Donovan

Ambulance Call – 1200 block W. Main/Heinen

Thursday, Jan. 7

Well Being Check – 200 block S. 10th/Sunnquist

Well Being Check – 400 block E. Main/Lasica

911 Hangup Call – 100 block S. County/Veres

Well Being Check – 600 block E. Poplar/Donovan

Domestic Disturbance – 600 block N. Independence/Veres

Uninsured Vehicle – Rt. 4/Donovan – Kelsey Harris (24), Sparta