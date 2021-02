Mascoutah Police Report: January 22 thru January 28

Friday, Jan. 22

Well Being Check – I-64 E/B Off Ramp/Weinel

Suspicious Person – 6500 block State Rt. 4/Watkins

Suspicious Activity/Circumstance – S. County/Glander

Ambulance Call – 200 block Aaron/Weck

Information – 900 block N. 10th/Glander

Suicidal Subject – 1100 block Beechcraft/Bumpers

Information – 200 block Bel Air/Bumpers

Animal Complaint – 700 block E. South/Rettig

Child Custody Dispute – 400 block Falling Leaf/Rettig

Missing Person/Adult Male – 9600 block Winchester/Sirtak

Saturday, Jan. 23

Information – 900 block W. Corrington/Weck

Animal Complaint – 800 block W. South/Glander

Ambulance Call – 1200 block Winding Oaks/Rettig

Ambulance Call – Legacy Place/Bumpers

Reckless Driving – Rt. 161 & 6th/Rettig

Sunday, Jan. 24

Traffic Accident – 700 block N. Jefferson/Glander

Well Being Check – 1200 block W. Main/Bumpers

Public Service Call – Rt. 4 & I-64/Rettig

Lock Out Vehicle – 100 block S. John/Sirtak

Ambulance Call – 900 block N. 10th/Bumpers

Information – 9200 block Beller/Rettig

Monday, Jan. 25

Ambulance Call – 1100 block Lear/Rettig

Suspicious Person – 300 block W. Poplar/Donovan

Traffic Accident – High School/Sunnquist

Traffic Accident – Rt. 4 & Rt. 161/Lasica

Property Damage – Non-Criminal – 1000 block W. Main/Watkins

Well Being Check – 800 block N. Jefferson/Lasica

Failure to Reduce Speed – Rt. 4 & Rt. 161/Heinen – John Blake (19), Mascoutah

Tuesday, Jan. 26

Retail Theft – 300 block E. Main/Donovan

Traffic Accident – Hit And Run – 300 block E. Main/Donovan

Civil Matter – 300 block N. 5th/Veres

Use Of Credit/Debit Card With Intent To Defraud – 700 block N. Jefferson/Watkins

Suspicious Activity – 200 block N. 6th/Veres

Investigation – 1000 block W. Harnett/Heinen

Reckless Driving – Main & 10th/Watkins

Wednesday, Jan. 27

Public Service Call – 9800 block Perrin/Weinel

Assist Other Agency – I-64 – Glander

Ordinance – Public Nuisance – 800 block W. Main/Glander

Reckless Driver – Malard/Veres

Assist Other Agency – Marissa/Veres

911 Hangup Calls – 1200 block Antique/Bumpers

Disobey Traffic Signal – I-64 & Rt. 4/Weinel – Antoine Deramus (25), Florissant, MO

Thursday, Jan. 28

Lock Out Vehicle – 700 block Mortar/Glander

Lock Out Vehicle – 1200 block Antique/Weck

Verbal Disturbance – 1100 block Eisenhower/Glander

Information – 700 block Moorland/Weck

Lock Out Vehicle – W. Church/Glander

Loud Music Complaint – 200 block Laura/Sirtak

Suspicious Activity/Circumstance – 900 block Park Dr/Bumpers

Domestic Disturbance – 100 block N. County/Sirtak