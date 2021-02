Mascoutah Police Report:

Friday, Feb. 12

911 Hangup – 600 block Moorland Cir/Weck

Suspicious Vehicle – 900 block N. 10th St/Weck

Ambulance Call – 100 block W. Green/Lasica

Fire Call – 400 block Turquoise Ct/Watkins

Public Service Call – 9800 block Perrin Rd/Watkins

Suspicious Activity – 1400 block W. Main/Watkins

Lost Property – Mascoutah Police Dept/Lasica

Investigation – 300 block Falling Leaf Way/Watkins

Vehicle Lock Out – 300 block E. Main/Heinen

Suspicious Activity – 200 block Aaron Ct/Heinen

Reported DUI – 9800 block Perrin/Donovan

Ambulance Call – 300 block Wilmaglen Dr/Donovan

Saturday, Feb. 13

Suspicious Vehicle – N. County Rd & W. Madison/Veres

Fire Call – 300 block W. Poplar St/Veres

Unlawful Visitation Interference

600 N. Independence/Watkins – Jordan Gramm (29), Mascoutah

Uninsured Vehicle – County and Rt. 161/Watkins – Talisha Breeding (22), Belleville

Sunday, Feb. 14

Motorist Assist – 8300 block State Rt. 4/Donovan

Motorist Assist – 100 block W. George/Watkins

Civil Matter – W. Phillips St/Veres

Domestic Battery – 1400 block Timberbrook Dr/Donovan

Monday Feb. 15

Alarm – 1100 block Illiniwek Dr/Donovan

Suspicious Activity – 9800 block Perrin Rd/Sirtak

Public Service Call – 200 block N. Market St/Sirtak

Alarm – 1300 block Lincoln Blvd/Rettig

Well Being Check – 700 block W. South St/Rettig

Animal Complaint – 800 block W. State St/Sirtak

Traffic Accident – 1400 block W. Main/Sirtak

Assist Other Agency – Rt. 177 & Richter Rd/Veres

Standby/Keep The Peace – 1400 block Timberbrook Dr/Veres

Tuesday, Feb. 16

Parking Complaint – 9800 block Perrin Rd/Weck

Lock Out Vehicle – 600 block Moorland Cir/Sirtak

Violation of Order of Protection – W. Main St/Rettig

Traffic Accident – N. Market St/Bumpers

Motorist Assist – Rt. 4 & Airport Blvd/Rettig

Well Being Check – 200 block W. South St/Sirtak

Ambulance Call – 900 block N. 10th St/Glander

Alarm – 9700 block Winchester St/Glander

Wednesday, Feb. 17

Ordinance-Ice Skating on Prairie Lake – 1400 block W. Main/Weinel

Lost Property – 200 block S. 10th St/Lasica

Missing Person/Adult/Female – 200 block Douglas Ave/Watkins

Verbal Disturbance – Cheryl Dr/Watkins

Domestic Disturbance – 400 block E. Main St/Heinen

Ambulance Call – 1500 block Timberbrook Dr/Donovan

Thursday, Feb. 18

Dog Bite – 700 block E. George/Lasica

Illegal Dumping – 9900 block Cessna Ct/Weinel

Well Being Check – 100 block W. Patterson/Veres

Counterfeit Money – 300 block E. Main St/Watkins

Lost Property – 1500 block Autumn Lakes Ln/Lasica

DUI/Improper Lane Usage/Failure to Signal – N. Jefferson/Donovan – Robert Gudinas (32), Mascoutah

Trespass Warning – 1100 block Lear Ln/Heinen

Speeding – 800 Block N. Jefferson/Weinel – Elisa Dannible (28), Lenzburg