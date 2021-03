Mascoutah Police Department: March 5 thru March 11

Friday, March 5

Parking Violations – 300 block W. Main/Rettig

Funeral Escort – W. Main/Rettig

Fraud/Identity Theft – 800 block Tanzanite Ln/Weck

Traffic Accident – 700 block N. Jefferson/Rettig

Fraud/Identity Theft – 1600 block Landmark Dr/Sirtak

Lock Out Vehicle – 300 block E. Main/Bumpers

Verbal Disturbances – 700 block Fountain View Dr/Glander

Fraud/Identity Theft – 1000 block W. Main/Sirtak

Lock Out Vehicle – 700 block Fountain View Dr/Sirtak

Saturday, March 6

Suspicious Activity – 600 block N. 10th St/Sirtak

Suicidal Subject – 900 block W. Church/Bumpers

Vehicle Lock Out – 900 block N. 10th St/Rettig

911 Hangup – 200 block Park Dr/Weck

Open Burning/Trash – 9600 block Mallard Dr/Bumpers

911 Hangup – 600 block Corvair Dr.

Sunday, March 7

Open door/window – 900 block W. Madison St/Sirtak

Suspicious Activity – W. Patterson/Sirtak

911 Call – 700 block W. State St/Glander

Well Being Check – 700 block W. Main St/Bumpers

Animal at Large – 600 block Mortar St/Sirtak

Traffic Accident – Rt. 4/Perrin Rd/Sirtak

Suspicious Activity – 800 block N. Jefferson St/Sirtak

Overdose-Drugs – 9800 block Perrin Rd/Glander

Disobey Stop Sign – Rt. 4 & Perrin/Sirtak – Robert Williams (52), Ohio

Dog at Large – 800 Block W. South/Sirtak – Douglas Bobzin (43), Mascoutah

Monday, March 8

Assist Other Agency – 9800 block Perrin Rd/Watkins

911 Call – 100 block W. Harnett/Donovan

Animal Complaint – 900 block N. 6th/Donovan

Reckless Driver – Rt. 4 & Jefferson Rd/Weinel

Disturbance – 500 block S. Market/Lasica

Business Alarm – 600 block S. Independence/Weinel

Reckless Driver – I-64/Lasica – Suspended License – Jessie Walker (29), Marion

Tuesday, March 9

Public Service Call – W. Green St/Lambert

Fire Call – 1200 block Beechcraft Blvd/Donovan

Reckless Driver – Rt. 4/Veres

Ambulance Call – 400 block N. Jefferson St/Watkins

Theft Under $500 – N. Jefferson/Bumpers – Danez Pierson (30), Belleville

Wednesday, March 10

Civil Matter – 9700 block Hayden Dr. Lasica

911 Hangup – Mascoutah Elementary School/Weck

Fraud/Identity Theft – 1600 block Concord Cir/Rettig

Information – W. Church St/Veres

Well Being Check – S. County Rd/Veres

Traffic Accident – Rt. 4 & Perrin Rd/Rettig

Well Being Check – 1000 block W. Harnett/Glander

Child Custody Dispute – 1200 block Lear Ln/Veres

Suspicious Person – 9800 block Perrin Rd/Veres

Ambulance Call – 300 block E. Phillips St & S. Independence St/Veres

Animal Complaint – 800 bloc W. State St/Glander

Business Alarm – 9700 block Fuesser Rd/Bumpers

Failure to Yield – Rt. 4 & Perrin/Rettig – Diane Wolf (50), St. Louis

Thursday, March 11

Ambulance Call – 200 block S. 10th St/Bumpers

Warrant In State – 1200 block Antique Ln/Sirtak

Speeding – N. Jefferson/Rettig – Alexis Buelow (25), Mascoutah

Speeding – 700 Block N. Jefferson/Bumpers – Timothy Congdon (44), Campbell Hill