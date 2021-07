Mascoutah Police Report: July 16 thru July 22

Friday, July 16

Suspicious Vehicle – W. Main St/Glander

Mentally Ill Subject – 900 block N. 10th St/Heinen

Ambulance Call – 900 block N. 10th St/Heinen

911 Hangup – 800 block Knipp Ave/Donovan

Ambulance Call – 1400 block McKinley St/Heinen

Animal at Large – 600 block E. South St/Weinel

Intoxicated Subject – 500 block Falling Leaf Way/Weinel

Suspicious Activity – Timberbrook Dr/Lasica

Tall Grass and Weeds – 900 Block W. Poplar/Donovan – Homer Peters, Jr. (73), Mascoutah

Speeding – Rt. 161 & Machine Shop/Donovan – Pamela Woods (56), Beckemeyer

Dogs at Large – 600 Block E. Main/Weinel – Laurie Turner (53), Mascoutah

Saturday, July 17

Vehicle Lock Out – 200 block S. 10th St/Weinel

Verbal Disturbance – W. Harnett & DereBere Dr/Donovan

Investigation – 300 block S. 6th St/Donovan

911 Hang up – 100 block E. Main St & Mine Rd/Heinen

Alarm/Residential – 500 block Falling Leaf Way/Heinen

911 Hangup – 100 block W. Phillips St/Donovan

Ambulance Call – Legacy Place/Lasica

DUI – Rt. 4 & I-64/Weinel

False Alarm – Eisenhower St & S. County Rd/Lasica

Found Property – N. Jefferson St & Whetstone Ln/Weinel

Reckless Driver – 700 block N. Jefferson/Weinel

DUI/Disobey Traffic Control Signal – Rt. 4 & Rt. 161/Weinel – Steven Droege (61), Venedy

Sunday, July 18

Accident – 9800 block Perrin Rd/Lasica

False Alarm – 1500 block Lexi/Weinel

Accident – Rt. 4/Weinel

Revoked License – Main and County/Veres – Kiattha Wade (41), Belleville

Failure to Yield-Turning Left – Rt. 161 & I-64/Weinel – Margaret Parker (30), Alabama

Accumulation of Garbage/Trash/Debris – 1st Block E. Green/Sirtak – Keri Miller (45), Mascoutah

Swimming Pool Without Permit/Pool Over 2’ Deep Requires Fence/High Grass, Weeds/Unlawful for Occupant of Real Estate to Refuse to Remove Debris – 700 Block E. George/Veres – Alicia Gamble (36), Mascoutah

Monday, July 19

Motorist Assist – 9800 block Perrin Rd/Bumpers

Ambulance Call – 400 block Falling Leaf Way/Rettig

High Weeds – N. 4th St/Sirtak

Trespass Warning – 300 block Mine Rd/Veres

Juvenile Problem – 500 block W. State St/Veres

Tuesday, July 20

Assist Other Agency – 500 block Plum St/Glander

Fire Call – 1200 block Winding Oaks Ln/Rettig

Investigation – 9900 block Cessna Ct/Lambert

Ambulance Call – W. Green St/Sunnquist

Suspicious Phone Call – S. County Rd/Sunnquist

Lock Out Vehicle – 300 block W. Main/Bumpers

Well Being Check – S. County Rd/Sirtak

911 Dial – W. Harnett St/Bumpers

Fraud/Identity Theft – 1200 block Antique Ln/Sunnquist

Juvenile Complaint – 300 block Salem Ave/Glander

Alarm/Residential – 9700 block Quapaw Ct/Weck

Assist Other Agency – 6700 block of Rt. 4/Weck

Assist Other Agency – 10000 block Rt. 177/Weck

No Valid Driver’s License – 700 Block N. Jefferson/Bumpers – Vite Olvers (38), Fairmont City

Wednesday, July 21

911 Dial – 200 block N. Jefferson St/Glander

Motorist Assist – Machine Shop Rd & Rt. 161/Glander

Civil Matter – 1300 block W. Main/Weck

Sex Offender Registration – Mascoutah Police Dept/Lambert

Information – 7300 block Rt. 15/Sunnquist

Suspicious Activity – Mascoutah Police Dept/Sunnquist

Ambulance Call – 900 block N. 10th St/Watkins

Theft – 900 block Park Dr/Watkins

Missing Person/Adult/Male – W. Main/Sunnquist

Ambulance Call – 900 block W. Poplar St/Weinel

Lock Out Vehicle – 500 block N. John St/Lasica

Reckless Driver – 900 block Park Dr/Lasica

Speeding – Rt. 4/Rettig – Lucretia Lind (34), Alabama

Illegal Use of Cell Phone – Rt. 161 & County/Rettig – David Hanhammer (63), Millstadt

Speeding – Jefferson & Grand Prairie/Rettig – Kaleigh Goodwin (27), Scott AFB

Speeding/Uninsured Vehicle – Jefferson & Verner/Rettig – Laine Hopkins (22), Mascoutah

Speeding – Jefferson & Verner/Rettig – Julie Tiemann (60), Steeleville

Speeding – Jefferson & Verner/Rettig – Michael Flaugher (65), Glen Carbon

Speeding – Jefferson & Verner/Rettig, David Flach (68), Mascoutah

Speeding/Illegal Use of Cell Phone – 800 Block N. Jefferson/Steinkamp – Cameron Ohl (24), Mascoutah

Speeding – 800 Block N. Jefferson/Steinkamp – Sandra Tipton (52) Okawville

Speeding/Uninsured Vehicle/No Valid Registration – 800 Block N. Jefferson/Steinkamp – Roger Kelly (52), Cahokia

Failure to Wear Seat Belt – 300 Block S. Jefferson/Steinkamp – Daltyn Kutz (19), Highland

Theft Under Scheve Park/Watkins – Juvenile

Thursday, July 22

High Weeds – 100 block E. Phillips & Independence St/Veres

Alarm/Residential – 700 block Moorland Cir/Watkins

Unlawful Parking of Recreative Trailer – 1100 block Hackberry Dr/Watkins

Fire Call – 100 block Perrottet Dr/Watkins

Assist Other Agency – 700 block S. Cherry St/Weinel

Accident – 9800 block Perrin Rd/Lasica

Pedestrian Check – Rt. 4 & Airport Blvd/Weinel

Accident – 1300 block N. County Rd/Weinel