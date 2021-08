Mascoutah Police Report: July 30 thru August 5

Friday, July 30

Traffic Accident – 9800 block Perrin Rd/Lasica

Noise Complaint – 400 block N. August St/Watkins

Alarm – 700 block W. Main St/Watkins

911 Open Line – 1300 block W. Main St/Watkins

Alarm/Residential – Quail Pt/Lasica

Juvenile Complaint – W. Harnett & N. 6th/Watkins

Lock Out Vehicle – 200 block Biscayne Dr/Heinen

Alarm/Residential – 300 block Wilmaglen Dr/Heinen

Ambulance Call – 1000 block Remington St/Donovan

Saturday, July 31

911 Hangup – 700 W. Main/Heinen

Property Damage/Non Criminal – 500 block E. State & Mine Rd/Weinel

911 Dial – Corrington Pl/Veres

Assist Other Agency – 200 block W. St. Louis St/Heinen

Sunday, Aug. 1

Accumulation of Garbage – 500 block N. 4th St/Veres

Well Being Check – 600 block E. South St & Mine Rd/Lasica

Public Service Call – N. Market St/Veres

Subject Removal – N. Market St/Heinen

Suspicious Activity – 900 block W. State St/Donovan

Noise Complaint – 1100 block Gulfstream Way/Veres

No Valid Driver’s License – Rt. 4 at Airport Blvd./Donovan – Nygel Williams (17), Belleville

Speeding – 800 Block N. Jefferson/Weck – Shauna Despain (37), Marissa

Monday, Aug. 2

Juvenile Problem – 9900 block Cessna Ct/Heinen

Domestic Battery – 600 block Daniel Dr/Sirtak

Child Custody Dispute – W. Main/Veres

Suspicious Activity – 300 block Mine Rd/Glander

Violation of Order of Protection – 9900 block Cessna Ct/Weck

Accumulation of Garbage/Trash/Debris – First Block of E. Green/Sirtak – Keri Miller (45), Mascoutah

Tuesday, Aug. 3

Ambulance Call – 900 block W. Church St/Sirtak

Violation of Order of Protection – 600 block Daniel Dr/Lambert

Suspicious Activity – 800 block Tanzanite Ln/Weck

Neighborhood Disturbance – 500 block N. 4th St/Glander

Wednesday, Aug. 4

High Weeds – 100 block N. 7th St/Weinel

Trespass Warning – 10000 block Fuesser Rd/Watkins

Lock Out Vehicle – 9800 block Perrin Rd/Heinen

Suspicious Vehicle – 1000 block W. Green St/Watkins

Thursday, Aug. 5

Well Being Check – 9800 block Perrin Rd/Donovan

Alarm/Residential – 700 block W. State St/Donovan

Ambulance Call – 9600 block Winchester St/Heinen

High Weeds – Lear Ln & Cirrus Dr/Veres

911 Hangup – W. Main St./Watkins

Child Custody Dispute – W. Main/Veres

Traffic Accident – 700 block Moorland Cir/Watkins

Domestic Battery – Cheryl Dr/Donovan

911 Hangup – 9600 block Ruger Ct/Heinen

Public Service Call – 700 block W. Church/Heinen

Reported DUI – 300 block E. Main St & Mine Rd/Donovan

Tall Grass/Weeds – 900 Block West Poplar/Lasica – Trevor Peters (43), Mascoutah

Speeding – N. Jefferson at Grand Prairie/Watkins – Brooklyn Wright (18), Mascoutah