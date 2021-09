Mascoutah Police Report: August 20 thru August 26

Friday, August 20

Suspicious Person – 100 block Falling Leaf Way/Weck

Ambulance Call – 900 block N. 10th St/Veres

911 Hang up – 400 block Wilderness Way/Veres

Traffic Accident – 700 block N. Jefferson/Veres

Funeral Escort – W. Main/Weck

Lock Out Vehicle – 300 E. Main & Mine Rd/Weck

911 Hangup – 1000 block Indian Prairie Dr/Bumpers

Juvenile Problem – 900 block W. South St/Bumpers

Standby/Keep the Peace – 600 block E. Church/Sirtak

Saturday, August 21

Suspicious Vehicle – 700 block N. Jefferson/Bumpers

Ambulance Call – 700 block Glenn Dr/Sirtak

Traffic Accident – N. Jefferson St/Sirtak

Lock Out Vehicle – 1400 block W. Main/Veres

Pedestrian Soliciting Contribution on Hwy – Rt 4 & Main/Veres

Speeding – 700 Block N. Jefferson St./ Bumpers – Jessica Stoltz (41), Mascoutah

Improper Lane Usage/Failure to Reduce Speed to Avoid Accident/Illegal Transportation of Alcohol – N. Jefferson St. at E. Poplar St./Sirtak – Ryan Wodochek (23), Okawville

Sunday, August 22

Alarm/Residential – 9600 block Teal Ct/Veres

Ambulance Call – 300 block Douglas Ave/Weck

Suspicious Activity – 300 block N. 2nd St/Weck

Disturbance – S. County Rd/Sirtak

Animal Complaint – 400 block E. South St & Mine Rd/Bumpers

Animal at Large – 700 block E. South St & Mine Rd/Bumpers

Animal at Large – 700 Block E. South St./ Bumpers – Laurie Turner, Mascoutah

Monday, August 23

Ambulance Call – 1300 block W. Main/Heinen

Ambulance Call – 200 block N. 8th St/Donovan

Criminal Damage to Property – S. Jefferson St/Heinen

Well Being Check – 300 block W. Oak St/Watkins

Traffic Accident – E. Main St & S. Jefferson St/Watkins

Suspicious Person – 500 block Streamstone Ln/Lasica

Accumulation of Garbage/Trash/Debris – First Block of E. Green St./Heinen – Keri Miller (46), Mascoutah

Failure to Reduce Speed to Avoid Accident/Operating Vehicle with Expired Registration – E. Main St. at N. Jefferson St./ Watkins – Cody Laponte (29), Mascoutah

Tuesday, August 24

Suspicious Noise – 400 block W. Church/Weinel

Public Service Call – N. 6th St & W. Main St/Donovan

Ambulance Call – 400 block S. Market St/Donovan

Standby/Keep the Peace – 500 block E. State St & Mine Rd/Donovan

Investigation – W. Main St/Watkins

Missing Person/Juvenile/Male – 100 block E. State St & Mine Rd/Weinel

Open Burning Debris/Trash – 300 block Mine Rd/Lasica

Failure to Wear Seatbelt – W. Main St. at Railway/Sirtak – Randy Luehder (69), Mascoutah

Speeding – S. Jefferson at L&N Ave./ Sirtak – Rebekah Brett (20), Mascoutah

Operating Uninsured Vehicle – S. Jefferson at L&N Ave./ Sirtak – Saby Medwa Romero (35), O’Fallon

Speeding – 700 Block N. Jefferson St./ Steinkamp – Shelly Combs (39), Mascoutah

Improper Use of Electronic Communication Device – 400 Block N. Jefferson St./ Steinkamp – Lines Johnson (61), Steeleville

Improper Use Electronic Communication Device/Driving While License Revoked – 400 Block N. Jefferson St./ Steinkamp – David Fitch (47), Tilden

Wednesday, August 25

Information – W. Church St/Bumpers

Theft – 9700 block Hayden Dr/Bumpers

Animal Complaint – 1400 block Lincoln Blvd/Weck

Debris in Roadway – 1000 block W. Green/Weck

911 Hangup – 9600 block Mallard Dr/Sirtak

Parking Complaint – 100 block W. Church/Sirtak

DUI (unfounded) – N. Jefferson St/Sirtak

Expired Registration – Fuesser Rd. at N. Jefferson St./ Weck – Shayvonne Breeding (39), Belleville

Speeding – 700 Block N. Jefferson St./ Bumpers – Timothy Place (67), Marissa

Speeding – 700 Block N. Jefferson St./ Bumpers – Carl Parkerson (74), Marissa

Speeding/Operating Uninsured Vehicle – 700 Block N. Jefferson St./ Bumpers – Timmy Conner (45), Pickneyville

Thursday, August 26

Alarm/Residential – 100 block Falling Leaf Way/Bumpers

High Weeds/Grass – 200 block W. Phillips/Veres

Civil Matter – 700 block Fountain View Dr/Rettig

Traffic Accident/Hit and Run – 600 block Fallen Timber Ln/Sirtak

Suspicious Activity – 900 block Park Dr/Sirtak

Operating Uninsured Vehicle – 700 Block N. Jefferson St./ Bumpers – Benjamin Ward (31), Belleville

Speeding – N. County Rd. at State Rt. 161/Bumpers – Timothy Sweet (42), New Baden

Speeding – 700 Block N. Jefferson St./ Bumpers – Michael Bockhorn (58), Collinsville

Operating Uninsured Vehicle – S. Jefferson St. at L&N Rd./Rettig – Taylor Ware (21), Swansea