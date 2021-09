Mascoutah Police Report: August 27 thru Sept. 2

Friday, August 27

Funeral Escort – W. Main St/Donovan

Public Service Call – 600 block W. Church/Watkins

Public Service Call – W. Harnett & N. 6th St/Donovan

High Weeds – Michelle Dr/Heinen

Reckless Driver – 4200 block Mascoutah Ave/Watkins

Domestic Disturbance – 1100 block Lear Ln/Watkins

Reported DUI – Rt. 4 & Fuesser Rd/Lasica

Disobeying Traffic Control Device – I-64 & Rt. 4 – Johnny Hoskins, 33, Granite City

Saturday, August 28

Reckless Driver – Mascoutah Ave & Rt. 4/Weinel

Traffic Accident – 800 block N. 6th St/Heinen

Lost Property – W. Main St/Watkins

Investigation – 600 block Daniel Dr/Donovan

Ambulance Call – 800 block N. 6th St/Watkins

Lock Out Vehicle – 100 block S. John St/Donovan

Motorist Assist – Rt. 4 & I-64/Watkins

Well Being Check – 1400 block W. Main St/Heinen

DUI-Alcohol (unfounded) – E. Main St & N. Jefferson St/Watkins

Animal Complaint – 500 block Impala Dr/Weinel

Noise Complaint – 1200 block Antique Ln/Watkins

Traffic Accident – N. John St & E. Green/Lasica

Ambulance Call – 2100 block N. 4th St/Weinel

Lock Out Vehicle – 9800 block Perrin Rd/Lasica

Improper Lane Usage – 800 block N. Jefferson/Lasica – Theresa Bailey, 25, Mascoutah

Operating Uninsured Vehicle – Rt. 4 & Rt. 161/Watkins – Elizabeth Piquard, 25, Dupo

Sunday, August 29

Ambulance Call – 200 block N. John St/Rettig

Methamphetamine Possession – Rt. 177 & Reiss Rd/Donovan

911 Open Line – Coachlight Dr/Heinen

Standby/Keep the Peace – 1000 block W. Main St/Heinen

Animal Complaint – 700 block Moorland Cir/Watkins

Warrant-In State – W. Main St & N. 5th St/Weinel

Ambulance Call – 9600 block Hayden Dr/Watkins

Monday, August 30

Ambulance Call – 400 block W. Church/Weck

Ambulance Call – 1400 block Lincoln Blvd/Weck

Disturbance – 400 block Falling Leaf Way/Bumpers

Verbal Disturbance – 100 block W. Church St/Weck

Alarm/Residential – 400 block E. State St & Mine Rd/Bumpers

Information – 1300 block W. Main St/Sunnquist

Lock Out Vehicle – 300 block Mine Rd/Bumpers

911 Hangup – 9600 block Ruger Ct/Rettig

Accumulation of Garbage – E. Green St/Weck – Keri Ann Miller, 46, Mascoutah

Tuesday, August 31

911 Hangup – 300 block Aaron Ct/Weck

Ambulance Call – 300 block Impala Dr/Weck

Ambulance Call – 900 block W. Church/Weck

Assist Other Agency – 400 block S. Madison St/Rettig

Speeding – 800 block N. Jefferson/Steinkamp – Ryan Calvert, 40, St. Libory

Speeding – 800 block N. Jefferson/Steinkamp – Phyllis Albers, 73, Albers

Wednesday, Sept. 1

Ambulance Call – 300 block W. Oak St/Sirtak

Open Door/Window – 200 block W. Main St/Heinen

Traffic Accident – Rt. 4 & Rt. 161/Donovan

Investigation – 500 block N. 5th St/Lambert

Funeral Escort – W. Main St/Heinen

High Weeds – 1200 block Gulfstream Way/Donovan

Suspicious Activity – 1000 block Indian Prairie Dr/Watkins

Vehicle Lock Out – 1500 block Autumn Lakes Ln/Watkins

Assist Other Agency-ISP – Rt. 4 & I-64/Watkins

Assist Other Agency – Legion Dr/Weinel

Failure to Reduce Speed to Avoid Accident – Rt. 4 at Railroad Tracks/Donovan – Janya Dismukes, 16, Mascoutah

Speeding – 1300 block W. Main St/Lasica – Trenton Ulery, 25, Moro

Thursday, Sept. 2

Motorist Assist – Rt. 4 & Rt. 161/Donovan

Traffic Accident – Mascoutah High School/Sunnquist

Lock Out Vehicle – Mascoutah High School/Sunnquist

Ambulance Call – 1100 block Larkspur Dr/Watkins

Disorderly Conduct – 300 block E. Main St & Mine Rd/Donovan

Theft – 500 block N. Jefferson St/Heinen

911 Open Line – 1300 block W. Main St/Watkins

Neighborhood Disturbance – 200 block Laura St/Lasica

Death Report – 900 block W. Green St/Weinel

Domestic Disturbance – 1000 block W. Green/Lasica

Speeding – Rt. 4/Rettig – Benjamin Shininger, 16, Mascoutah

Speeding – N. Jefferson St at Grand Prairie/Rettig – Alan Hawk, 57, Swansea

Speeding – S. Jefferson St at Verner St/Rettig – Amilcar Guzman Lara, 37, Lawrenceville, GA

Speeding – S. Jefferson at Verner St/Rettig – Devonte Harris, 29, Belleville