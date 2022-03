Mascoutah Police Report: February 25 – March 3

Friday, February 25

911 Hangup – 8900 block Rt. 4/Heinen

Business Alarm – 9200 block Beller Dr/Watkins

Warrant In State – W. Main St/Watkins

Assist Other Agency – ISP – Rt. 4 & Jefferson Rd/Weinel

Assist Other Agency – 100 block Northtowne St/Rettig

Saturday, February 26

Parking Complaint – 9200 block Beller Dr/Heinen

Funeral Escort – W. Main St/Watkins

Mentally Ill Subject – 200 block E. Main St/Watkins

Suspicious Activity – 100 block Falling Leaf Way/Lasica

Assist Other Agency – ISP – Carlyle Ave & Rt. 158/Weinel

Information – 700 block W. Main St/Donovan

Animal Complaint – 300 block S. 5th St/Weinel

Speeding – N. Jefferson St at Grand Prairie/Watkins – Jocelyn Ortiz, 23, Willisville

Criminal Trespass to Real Property – 1st block of W. Green St/Lasica – Austyn Jones, 24, Mascoutah

Sunday, February 27

Traffic Accident – 600 block W. State St/Weinel

Domestic Disturbance – 200 block Douglas Ave/Lasica

Domestic Disturbance – 300 block S. Lebanon/Weinel

Driving Under the Influence/Disobeying Stop Sign – N. 10th St. at Poplar St/Donovan – Scott Lewis, 45, Mascoutah

Monday, February 28

Domestic Disturbance – 300 S. Lebanon/Sirtak

Suspicious Activity – Laura St/Rettig

Animal Complaint – 600 block Moorland Cir/Rettig

No Valid Registration/Operating Uninsured Vehicle/No Valid Driver’s License – N. 10th St at Green St/Weck – Keri Ann Miller, 46, Mascoutah

Tuesday, March 1

Domestic Disturbance – 400 block Elm St/Sirtak

Civil Matter – W. Green St/Veres

Violation of Order of Protection – S. Market St/Veres

Warrant – In State – 9900 block Cessna Ct/Veres

Illegal Parking – 1300 block W. Main/Sirtak

Subject Removal – 600 block Fallen Timber Ln/Bumpers

Juvenile Problem – 9900 block Cessna Ct/Bumpers

Noise Complaint – W. Green & N. 1st/Weck

Speeding – S. Jefferson St. at Verner St/Rettig – Toby Dinkelman, 43, Coulterville

Wednesday, March 2

Verbal Disturbance – 500 block N. 6th St/Heinen

Public Service Call – 300 block N. Bernard St/Donovan

Fraud/Documentation – 600 block Joseph Dr/Donovan

Suspicious Activity – 700 block E. George & Mine Rd/Heinen

Missing Person/Juvenile/Male – 600 block Moorland Cir/Watkins

Criminal Trespass to Residence – 600 block Moorland Cir/Sunnquist

Alarm Residential – 400 block S. Railway/Weinel

Well Being Check – 600 block Fallen Timber Ln/Lasica

Domestic Disturbance – 300 block S. Lebanon St/Lasica

Thursday, March 3

Suspicious Activity – 1200 block Winding Oaks Ln/Weinel

Recovered Property – 200 block Laura St/Steinkamp

Standby/Keep the Peace – 300 block S. Lebanon/Heinen

Open Burning Debris – 600 block W. Main/Donovan

Ambulance Call – 9600 block Air Terminal Dr/Watkins

Alarm/Residential – 600 block Moorland Cir/Watkins

Subject Removal – 600 block Moorland Cir/Watkins

Fire Call – 1300 block N. County Rd/Lasica

Suspicious Person – 600 block E. Oak/Lasica

St. Clair County Sheriff’s Department

March 4

Brandon L Wilson, 36, Freeburg – Reckless Homicide – Belleville Police

Carrie M. Fisher, 39, Freeburg – In State Warrant – Swansea Police