Mascoutah Police Report: May 6 thru May 12

Friday, May 6

Assist to Schools – Mascoutah Elementary School/Sunnquist

Business Alarm – 1200 block W. Main/Watkins

Traffic Accident – Rt. 161 & Rt. 4/Watkins

Information – 500 block E. Main St/Veres

Crisis Intervention – 700 block W. Main/Kraus

Animal at Large – 9800 block Perrin Rd/Kraus

Well Being Check – 9700 block Hayden Dr/Heinen

Possession of Adult Use Cannabis in a Motor Vehicle – 1300 Block W. Main St./Sunnquist – Anthony Boyd (18), Scott AFB

Saturday, May 7

Juvenile Complaint – 400 block Failling Leaf Way/Kraus

Failure to Dim Headlights – N. 2nd & W. Oak/Kraus

Criminal Trespass to Residence – 900 block W. Main/Heinen

Public Service Call – E. State & S. Jefferson/Veres

Found Property – Mascoutah Plaza/Weinel

Lock Out Vehicle – S. Market/Weinel

Assist Other Agency ISP – I-64/Veres

Subject Removal – 600 block E. Green/Weinel

Juvenile Problem – W. Main/Weinel

Animal at Large – E. State & S. Market/Veres

Reckless Driver – Rt. 161 & Rt. 4/Veres

Reckless Driver – Keck Rd & Mascoutah Ave/Weinel

911 Dial – 200 block Maple St/Heinen

Suspicious Person – 9600 block Mallard Dr/Kraus

911 Dial – 1500 block N. County Rd/Kraus

Lock Out Vehicle – 1500 block N. County Rd/Heinen

Operation of Uninsured Vehicle/Failure to Dim Headlights – 600 Block W. Main St./Kraus – Blake Kempfer (19), Mascoutah

Sunday, May 8

Suspicious Activity – 400 block N. Jefferson/Kraus

Disturbance – 400 block Elm/Heinen

Assist Other Agency ISP – Rt. 4 & State St/Kraus

Ambulance Call – 800 block W. Main/Weinel

Mentally Ill Subject – 100 block Concord Cir/Veres

Alarm/Residential – 300 block N. August/Weinel

Reckless Driver – 500 block Streamstone Ln/Veres

Suspicious Person – W. Church/Veres

High Weeds – 800 block N. 9th St/Kraus

Trespass-Warning Issued – 1400 block McKinley St/Kraus

Monday, May 9

No Valid Drivers License – N. 8th & W. Poplar/Heinen

Business Alarm – 9200 block Beller Dr/Quirin

Animal Complaint – 100 block S. Independence/Sirtak

Assist Other Agency ISP – I-64/Veres

Civil Matter – 1300 block W. Main/Veres

Ambulance Call – 2900 block Harvest Meadow Dr/Quirin

Suspicious Activity – 100 block N. Jefferson St/Veres

Suspicious Vehicle – S. 10th St & W. State St/Veres

Speeding 1-20 MPH Above Limit – State Rt. 161 at Machine Shop Rd./Quirin – Joshua Counsell (41), New Baden

Tuesday, May 10

Noise Complaint – W. Main St/Weck

High Weeds – 1200 block McKinley/Sirtak

High Weeds – 1100 block Widgeon/Sirtak

911 Hangup – 1300 block W. Main/Sirtak

Ambulance Call – 11300 block Schlichter Rd/Quirin

Traffic Accident – 300 block E. Main/Bumpers

911 Hangup – 600 block Daniel/Quirin

Illegal Parking – 800 block W. Poplar/Quirin

Neighborhood Disturbance – 400 block N. 9th/Bumpers

Noise Complaint – Tanzanite Ln/Weck

Operating Uninsured Vehicle – E. Main St. at Mine Rd./Quirin – Jacob Randolph (18), Mascoutah

Operating Uninsured Vehicle – 300 Block E. Main St./Bumpers – Lisa Bryan (30), Mascoutah

Wednesday, May 11

Ambulance Call – 400 block Lorene Pl/Rettig

Ambulance Call – 900 block N. 10th St/Watkins

High Weeds – 100 block Perrottet Dr/Weinel

Public Service Call – N. Market St & E. Oak St/Watkins

Well Being Check – 300 block Douglas Ave/Weinel

Public Service Call – W. Main/Weinel

Derelict Vehicle – 400 block E. Church/Watkins

Animal At Large – 400 block Elm St./Weinel

Well Being Check – 7100 block Brickyard Rd/Watkins

Animal At Large – 300 block E. George/Watkins

Disturbance – 900 block Park Dr/Watkins

Verbal Disturbance – S. 7th St/Kraus

Animal at Large – 300 Block E. George St./Watkins – Jamie Logan (38), Mascoutah

Thursday, May 12

Reckless Driver – Rt. 4 & Town Hall Rd/Heinen

911 Dial – 800 block N. 6th St/Weinel

Ambulance Call – 9800 block Perrin/Veres

Failure to Signal – 100 block E. Main/Kraus

Speeding 21-30 MPH Above Limit – N. Jefferson St. at Mascoutah Plaza/Kraus – Thomas Craine (19), New Baden

Speeding in School Zone – N. 6th St. at Chevelle Dr./Weinel – Marquita Hunter (34), Belleville

St. Clair County Sheriff’s Department

Sunday, May 15

Erin A. Kiefer, 30, Mascoutah – Possession Of Methamphetamine – Fairview Heights Police

Jacquelyn S. Thyne, 34, Mascoutah – Probation Violation – O’Fallon Police