Mascoutah Police Report: July 8 thru July 14

Friday, July 8

Suspicious Vehicle – Mascoutah Plaza Dr/Donovan

Public Service Call – Rt. 4 & Airport Blvd/Donovan

Ambulance Call – 900 block N. 10th/Donovan

Lock Out Vehicle – W. Main St/Heinen

Operating Uninsured Vehicle – S. Jefferson St. at Verner St./Veres – Antoinette Robinson (37), Cahokia

Saturday, July 9

Ambulance Call – 900 block N. 10th/Veres

Civil Matter – 800 block Topaz Ct/Heinen

Traffic Accident – 100 block E. Church/Donovan

Lock Out Vehicle – 500 block N. 4th St/Donovan

911 Hangup – 400 block Opal Ct/Veres

Motorist Assist – Highbanks Rd/Rettig

Animal Complaint – 600 block E. South St/Veres

Assist Other Agency ISP – Rt. 161 & Renth Rd/Veres

Harassing Call – 700 block Fountain View Dr/Rettig

Sunday, July 10

Information – Lear Ln/Heinen

Intoxicated Subject – E. Green St & N. Lebanon/Heinen

Suspicious Person – 800 block N. 6th St/Donovan

Neighborhood Disturbance – 300 block Mine Rd/Veres

Public Service Call – 900 block N. 10th St/Veres

Well Being Check – 300 block N. Jefferson/Veres

Trespass-Warning Issued – 9600 block Weatherby St/Rettig

Monday, July 11

Suspicious Vehicle – 200 block Laura St/Rettig

Traffic Accident – W. Harnett & N. 6th St/Sirtak

Found Property – 700 block N. Jefferson/Quirin

Investigation – W. Main St/Quirin

High Weeds – 700 block Moorland Cir/Quirin

Fraud/Identity Theft – 300 block E. Main St/Quirin

Suspicious Activity – Jackson St & W. Harnett/Sunnquist

Speeding 31-40 MPH Above Limit – 9800 Block State Rt. 161/Quirin – Desmond Crumer (23), Florissant, MO

Failure to Yield Right of Way- Intersection – W. Harnett St. at N. 6th St./Sirtak, Alison Thompson (34), Lebanon

Tuesday, July 12

Animal Complaint – 300 block N. 7th St/Sunnquist

Suspicious Activity – S. 9th St/Weinel

High Weeds – 700 block E. Church/Sirtak

911 Hangup – 700 block N. Jefferson/Weinel

Ambulance Call – 400 block S. Independence/Quirin

Theft – 1000 W. Green St/Weinel

Abandoned Vehicle – Rt. 4/Sirtak

Fire Call – 900 block N. 10th St/Quirin

911 Hangup – 100 block S. County Rd/Quirin

Reckless Driver – N. 10th St & Park Dr/Quirin

Disturbance – 900 block N. 10th/Watkins

Animal Complaint – E. Green St/Watkins

Suspicious Activity – 400 block W. Harnett/Quirin

Information – 300 block E. Main St/Sunnquist

Wednesday, July 13

Harassment Cellphone – 800 block Topaz Ct/Heinen

Violation of Park Closing Hours – Scheve Park/Donovan

Illegal Dumping – 700 block N. Jefferson/Heinen

Well Being Check – N. Jefferson St/Donovan

Well Being Check – 600 block Moorland Cir/Veres

Investigation – 900 block Park Dr/Rettig

Operating Uninsured Vehicle – N. 10th St. at Larkspur/Donovan – Artur Pinheiro (60), Mascoutah

Thursday, July 14

Suspended Registration – S. Jefferson/Veres

Ambulance Call – 9600 block Quapaw Ct/Heinen

Ambulance Call – 1100 block Widgeon Dr/Donovan

911 Hangup – 600 block W. South St/Heinen

Subject Removal – Airport Blvd & Rt. 4/Donovan

Investigation – 9800 block Perrin Rd/Donovan

Assist Other Agency ISP – I-64/Heinen

Disorderly Conduct – 300 block E. Main/Heinen

Assist Other Agency – 100 block W. Phillips/Donovan

Information – W. Main St/Heinen

Assist Other Agency ISP – I-64 Rest Area/Donovan

Parking Complaint – 900 block Park Dr/Rettig

Accumulation Garbage – 600 block E. South/Veres

Derelict Vehicle – 600 block E. South

Operating Vehicle When Registration is Suspended – S. Jefferson St. at Cornmill Rd./Veres – Joe Bozsa (41), Mascoutah

Driving While License Suspended – N. Jefferson St. at E. Poplar St./Heinen – Brittany Jenkins (29), Springfield

Disorderly Conduct – 300 Block E. Main St./Heinen – Justin Ruger (35), Mascoutah