Mascoutah Police Report: August 5 thru August 11

Friday, August 5

Abandoned Vehicle – Rt. 4 & Airport Blvd/Weinel

Assist Other Agency – 500 block 3rd St/Weinel

Illegal Parking – 9200 block Beller Dr/Rettig

Suspicious Activity – W. Main St. & N. County Rd/Veres

Standby/Keep the Peace – 100 block E. Main/Rettig

Reckless Driver – 600 block E. South/Bumpers

Operating Uninsured Vehicle – State Rt. 4 at State Rt. 161/ Donovan – Ethan Billingsley (18), Fairview Heights

Saturday, August 6

Ambulance Call – 600 block E. South St/Donovan

Juvenile Complaint – 200 block W. Phillips St/Heinen

Animal-Sick/Injured – 500 block S. 10th/Rettig

Lock Out Vehicle – 900 block N. 6th St/Veres

Lock Out Vehicle – 900 block Park Dr/Heinen

Sunday, August 7

Juvenile Problem – 400 block N. 6th St/Donovan

Traffic Accident – 9800 block Perrin Rd/Veres

Business Alarm – 700 block N. Jefferson/Heinen

Lock Out Vehicle – 900 block W. Harnett/Heinen

Monday, August 8

Ambulance Call – 600 block E. Church/Quirin

Business Alarm – 9700 block Fuesser Rd/Quirin

911 Hang up – 1600 block Landmark Dr/Quirin

High Weeds – 200 block N. John St/Watkins

911 Hang up – 700 block N. Jefferson/Quirin

Child Custody Dispute – 400 block Turquoise Ct/Watkins

Suspicious Activity – 100 block E. Main/Sirtak

Lock Out Vehicle – W. Main St. & N. 2nd St/Weinel

Domestic Disturbance – 400 block E. Main/Sirtak

Found Property – 800 block N. 1st/Weinel

Animal Complaint – 300 block Mine Rd/Weinel

Tuesday, August 9

Suspicious Vehicle – 1000 block W. Main St/Sirtak

Ambulance Call – 400 block S. Independence/Quirin

Suspicious Person – 100 block E. Main/Quirin

Overdose-Drugs – 800 block Knipp Ave/Watkins

Ambulance Call – 300 block N. Independence/Quirin

Warrant – In State – W. Main St/Quirin

Information – W. Main St/Quirin

Suspicious Activity – 500 block W. Green/Watkins

Well Being Check – 300 block Mine Rd/Watkins

Lock Out Vehicle – 700 block N. Jefferson/Quirin

Investigation – 2000 block Nathan Ave/Sirtak

Standby/Keep the Peace – 300 block Mine Rd/Weinel

Wednesday, August 10

Criminal Trespass to Vehicle – 900 block Park Dr/Weinel

Civil Matter – 600 block E. Poplar St/Rettig

Accumulation of Garbage – 600 block Moorland/Veres

911 Hang up – 1100 block Eisenhower St/Veres

High Weeds – 1200 block Lear Ln/Rettig

High Weeds – 1200 block Lear Ln/Rettig

Found Property – 4500 block Rt. 177/Veres

Domestic Disturbance – W. State St/Bumpers

Animal Complaint – 1100 block Eisenhower/Heinen

Neighborhood Disturbance – 300 block Falling Leaf Way/Bumpers

Thursday, August 11

Business Alarm – 600 block S. Independence/Heinen

Business Alarm – 1200 block W. Main/Rettig

Derelict Vehicle – 300 block E. Church/Veres

911 Open Line – 9800 block Perrin/Rettig

Warrant – In State – Rt. 4/Rettig

Well Being Check – 400 block E. Main/Veres

Domestic Disturbance – 300 block N. 5th St/Veres

Lock Out Vehicle – 300 block N. Independence/Heinen

Lock Out Vehicle – 600 block Daniel Dr/Heinen

Warrant – In State – Rt. 4 & I-64/Sirtak

Well Being Check – 9600 block Winchester St/Bumpers

Reckless Driver – 1300 block W. Main/Heinen

Improper Use of a Wireless Device/Operating Uninsured Vehicle – 600 Block S. Jefferson St./Sirtak – Amber Fitzgerald (24), Mascoutah

Expired Registration – S. Jefferson St. at Verner St./Sirtak – William Sheeley (54), Worden

Expired Registration – State Rt. 4 at Airport Blvd./Sirtak – Tamekia Malone (40), East St. Louis

Speeding 1-20 MPH Above Limit – S. Jefferson St. at Verner St./Rettig – Michael Brown (59), St. Peters, MO

Speeding 1-20 MPH Above Limit – S. Jefferson St. at Verner St./Rettig – Johnathan Doss (40), Summerfield

Speeding 1-20 MPH Above Limit – S. Jefferson St. at Verner St./Rettig – Terry Davis (63), Lees Summit, MO

Speeding 1-20 MPH Above Limit – N. Jefferson St. at Grand Prairie/Rettig – Wesley Dedmon (40), O’Fallon

Driving Without Lights When Required – N. Jefferson St. at Grand Prairie/Rettig – Rae Cooper (34), Hannibal, MO

Speeding 1-20 MPH Above Limit – N. Jefferson St. at Grand Prairie/Rettig – Isiah Brown (19), Monroe, LA

Speeding 1-20 MPH Above Limit – S. Jefferson St. at Verner St./Rettig – Tommy Neal (70), Kokomo, IN

Operating Uninsured Vehicle – S. Jefferson St. at Verner St./Rettig – Lisa Hacker (43), Belleville