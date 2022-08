Mascoutah Police Report: August 12 thru August 18

Friday, August 12

Suspicious Person – W. Main St & Mascoutah Ave/Watkins

Accumulation of Trash – 400 block W. State St/Quirin

High Weeds – 400 block W. South St/Quirin

Animal Complaint – 600 block W. South St/Watkins

Motorist Assist – Rt. 161 & Rt. 4/Quirin

High Weeds – E. Green St/Watkins

Verbal Disturbance – 200 block Laura St/Heinen

Pedestrian Check – N. 7th St & W. Church/Weinel

Found Property – W. Main/Weinel

No Valid Registration/Operating Uninsured Vehicle – State Rt. 4 at Airport Blvd./Quirin – Dale Blanford (32), Freeburg

Saturday, August 13

Subject Removal – W. Church St/Heinen

Suicidal Subject – 900 block W. Madison/Quirin

Ambulance Call – 1200 block Gulfstream Way/Rettig

Information – 900 block W. South St/Rettig

Civil Matter – 200 block N. 6th/Quirin

Traffic Accident – 1400 block Royal Forest Dr/Heinen

Traffic Accident – 1000 block Indian Prairie Dr/Weinel

Well Being Check – 900 block W. South/Heinen

Ambulance Call – 400 block N. Jefferson/Weinel

Sunday, August 14

Neighborhood Disturbance – 500 block N. Independence/Weinel

Alarm/Residential – 1100 block Hunters Trail/Quirin

Well Being Check – 900 block W. Church St/Rettig

Motorist Assist – Rt. 4 & Rt. 161/Quirin

911 Hang up – 1100 block Lear Ln/Quirin

Lock Out Vehicle – 100 block E. Phillips St/Rettig

911 Hang up – 9800 block Perrin Rd/Quirin

Standby/Keep The Peace – 300 block N. 5th St/Donovan

Monday, August 15

Theft – 900 block W. Main/Heinen

Assist Other Agency – 500 block N. August/Watkins

Assist Other Agency – 1400 block W. Main/Watkins

Public Service Calls – 900 block W. South St/Heinen

Tuesday, August 16

Business Alarm – 700 block W. Main/Bumpers

Fraud/Identity Theft – 200 block N. Bernard/Watkins

High Weeds – W. Patterson/Watkins

Fraud/Identity – 800 block N. 1st St/Watkins

Suspicious Activity – 700 block N. Jefferson/Heinen

Information – 400 block W. Oak/Watkins

Accumulation of Garbage – 1200 block W. Main/Heinen

Wednesday, August 17

911 Hang up – 300 block Whetstone Ln/Bumpers

Well Being Check – 300 block N. 5th St/Sunnquist

Traffic Accident – 9800 block Perrin Rd/Quirin

Theft – Rt. 4 & Airport Blvd/Watkins

Use of Credit/Debit Card With Intent To Defraud – 1800 block Nathan Ave/Quirin

911 Hang up – 1200 block Antique Ln/Sirtak

Assist Other Agency/ISP – 200 block Biscayne Dr/Quirin

911 Hang up – 400 block Amethyst Ln/Weinel

Business Alarm – 600 block S. Independence/Sirtak

Ambulance Call – 400 block S. Independence/Weinel

Thursday, August 18

Well Being Check – 600 block Falling Leaf Way/Watkins

High Weeds – 400 block W. State/Quirin

Information – Mascoutah High School/Sunnquist

Ambulance Call – 200 block Falling Leaf Way/Quirin

Assist to Schools – Mascoutah Middle School/Sunnquist

High Weeds – S. 6th St/Watkins

Information – 300 block Mine Rd/Sirtak

Standby/Keep the Peace – 200 block Biscayne Dr/Weinel

Animal Complaint – N. 6th St & W. Harnett/Weinel

Suspicious Vehicle – Biscayne Dr & Corvair Dr/Weinel