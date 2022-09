Mascoutah Police Report: August 19 thru August 25

Friday, August 19

Suspicious Vehicle – 700 block Moorland Cir/Sirtak

Use of Credit Card with Intent to Defraud – 1800 block Nathan Ave

Alarm/Residential – 1200 block Beechcraft Blvd/Heinen

Property Damage – Non Criminal – 9800 block Perrin Rd/Donovan

Saturday, August 20

Parking Complaint – 9200 block Beller Dr/Rettig

Death Investigation – 100 block Perrottet Dr/Heinen

Information – 1000 block W. Green St/Rettig

Public Service Call – 200 block W. Poplar St/Heinen

Ambulance Call – Rt. 161/Donovan

Suspicious Person – S. 7th St/Bumpers

Sunday, August 21

Animal Complaint – 11800 block Zimmermann Rd/Bumpers

Possession of Alcohol by A Minor – Nathan Ave & Fuesser Rd/Donovan

DUI – Rt. 4 & Rt. 161/Donovan

Lockout Vehicle – 200 block S. 10th/Heinen

Lockout Residential – 1000 block W. Main/Rettig

Investigation – 1300 block W. Main/Donovan

Driving Under the Influence/Illegal U- Turn/Illegal Transportation of Alcohol/Improper Lane Usage – Rt. 4 & Rt. 161/Donovan – Devon Price (24), Coulterville

Unlawful Possession of Alcohol – Fuesser Rd at Nathan Ave/Donovan – Dagan Moore, 18, Mascoutah

Unlawful Possession of Alcohol – Fuesser Rd at Nathan Ave/Donovan – Landon Renaud, 18, Mascoutah

Unlawful Possession of Alcohol – Fuesser Red at Nathan Ave/Donovan – Gunnell, 18, Belleville

Monday, August 22

Well Being Check – 100 block W. Green St/Bumpers

Found Property – Rt. 161 & Rt. 4/Sirtak

Information – 300 block N. 5th St/Weinel

Business Alarm – 9200 block Beller Dr/Sirtak

Mentally Ill Subject – 200 block S. 10th St/Quirin

Pedestrian Check – 9800 block Perrin Rd/Quirin

Tuesday, August 23

911 Hang up – 1000 block Remington St/Quirin

Domestic Battery – 500 block E. Main/Weinel

Neighborhood Disturbance – S. County Rd/Sirtak

Suspicious Activity – 300 block S. 6th St/Sirtak

DUI-Intoxicating Compound – Hayden & Beller Dr/Sirtak

Harassing Call – 1000 block W. Harnett/Weinel

Theft – 500 block S. 10th St/Steinkamp

Traffic Accident – 1300 block W. Main/Sirtak

Lost Property – 800 block Knipp Ave/Steinkamp

Suspicious Activity – 900 block W. Main St/Weinel

Domestic Disturbance – 400 block Douglas Ave/Bumpers

Traffic Accident – 100 block W. Main St/Quirin

Wednesday, August 24

Information – W. Main/Lambert

Information – 300 block Bel Air Dr/Donovan

Crisis Intervention – 900 block W. Church/Heinen

Order of Protection – 700 block N. Jefferson/Donovan

Alarm/Residential – 9900 block Fuesser Rd/Heinen

Ambulance Call – 400 block E. South St/Rettig

Investigation – 700 block W. Main/Bumpers

Ambulance Call – 900 block N. 10th St/Rettig

Traffic Accident – N. County Rd & W. Harnett/Bumpers

Thursday, August 25

911 Hang up – 1200 block Larkspur Dr/Rettig

Business Alarm – 9200 block Beller Dr/Heinen

Trespass-Warning Issued – 9800 block Fuesser Rd/Donovan

Investigation – 9600 block Hayden Dr/Donovan

911 Hang up – 1200 block Winding Oaks Ln/Donovan

Assist Other Agency – 200 block Aaron Ct/Bumpers

Neighborhood Disturbance – S. County Rd/Rettig

Ambulance Call – 200 block N. Bernard/Bumpers

Driving Under the Influence/Operating Uninsured Vehicle – Rt. 161 at N. County Rd/Rettig – Brian Andrews, 49, Swansea

St. Clair County Sheriff’s Department

Sunday, August 28

Ashley N. Kestner, 27, New Baden – In State Warrant – New Baden Police Dept.

Monday, August 29

George W. Rhodes, 33, Freeburg – In State Warrant – O’Fallon Police

Kara A. Clark, 32, Aviston – Possession of a Controlled Substance – St. Clair County Sheriff