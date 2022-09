Mascoutah Police Report: Sept. 2 thru Sept. 8

Friday, Sept. 2

Ambulance Call – 900 block W. Church St/Donovan

Warrant – In State – I-64/Heinen

Investigation – 600 block Daniel Dr/Donovan

Ambulance Call – 200 block E. Main/Donovan

Operation of Vehicle When Registration is Suspended/Driving While License Suspended – N. Jefferson St. at E. Harnett St./Veres – Zachary Weaver (24), Alhambra

No Valid Registration/Driving on Expired License – N. Jefferson St. at Mascoutah Plaza Dr./Donovan – Jason Kodatt (39), Greenville, KY

Speeding 1-20 MPH Above Limit/Operating Uninsured Vehicle/Unlawful Display of Registration – State Rt. 161 at Machine Shop Rd./Heinen – Rachel Kramer (29), New Athens

Saturday, Sept. 3

911 Hangup – 1100 block Larkspur Dr/Heinen

Public Service Call – 900 block W. Church St/Donovan

Debris on Roadway – Rt. 161 & N. 6th St/Heinen

Funeral Escort – W. Main St/Heinen

Ambulance Call – 600 block E. South St/Donovan

Harassing Call – 600 block E. Oak/Rettig

Ambulance Call – 1200 block Winding Oaks Ln/Bumpers

Sunday, Sept. 4

Lockout-Residential – 900 block W. Church/Rettig

Aggravated Battery – 300 block E. Main/Bumpers

Ambulance Call – 400 block Falling Leaf Way/Donovan

911 Hangup – 600 block Moorland Cir/Heinen

Criminal Damage to Property – N. 4th St/Donovan

Ambulance Call – 900 block W. Church/Bumpers

Monday, Sept. 5

Child Custody Dispute – 500 block Streamstone Ln/Sirtak

Ambulance Call – 400 block Falling Leaf Way/Heinen

Ambulance Call – 300 block Mine Rd/Sirtak

Derelict Vehicle – 9600 block Winnebago Way/Heinen

Child Custody Dispute – W. Main/Veres

Ambulance Call – 200 block N. Bernard St/Veres

Tuesday, Sept. 6

Assist Other Agency – 4000 block Rt. 161 East/Quirin

911 Hangup – 900 block W. Poplar/Sirtak

Assist Other Agency ISP – I-64 Rest Area/Sirtak

Ambulance Call – 1400 block Lincoln Blvd/Sirtak

911 Hangup – 600 block Fallen Timber Ln/Veres

Ambulance Call – 600 block E. South/Quirin

Missing Person/Juvenile/Female – 200 block N. Market St/Veres

Verbal Disturbance – 500 block Fallen Timber Ln/Quirin

Domestic Disturbance – 800 block Tanzanite Ln/Veres

Ordinance- Tall Weeds/Grass – 600 Block E. South St./Veres – Michael Hill (52), Mascoutah

Wednesday, Sept. 7

Business Alarm – 700 block N. Jefferson/Quirin

High Weeds – 600 block E. Green/Heinen

High Weeds – 400 block S. Railway/Heinen

Lock Out Vehicle – W. Main/Bumpers

Motor Vehicle Theft – W. Main/Rettig

Domestic Disturbance – 1200 block Eisenhower/Bumpers

Thursday, Sept. 8

Ambulance Call – 900 block W. Church/Rettig

Parking Complaint – W. Church St/Heinen

Verbal Disturbance – 100 block Concord Cir/Heinen

Lock Out Vehicle – 700 block N. Jefferson/Bumpers

Traffic Accident – Rt. 4/Rettig

Loud Music Complaint – 600 block E. South/Bumper

Well Being Check – 1000 block W. Green/Rettig