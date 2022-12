Mascoutah Police Report: Dec. 9 thru Dec. 15

Friday, Dec. 9

Evidence Destruction – W. Main St/Watkins

Suspicious Activity – 8500 block Rt. 4/Weinel

Business Alarm – 9200 block Beller Dr/Heinen

Criminal Sexual Assault – 400 block Wilderness Way/Sunnquist

Assist Other Agency – 1200 block Beechcraft Blvd/Donovan

911 Open Line – 200 block N. John St/Penet

Disturbance – 300 block Falling Leaf Way/Penet

Traffic Accident-Hit and Run – N. 6th St/Bumpers

911 Hang up – 400 block Douglas Ave/Penet

Lock Out Vehicle – 100 block E. State/Penet

Leaving the Scene of an Accident – First Block of N. 6th St./Bumpers – Chelsey Casey (30), Mascoutah

Saturday, Dec. 10

Open Door/Window – 9200 block Beller Dr/Heinen

Business Alarm – 900 block N. 6th St/Veres

Standby/Keep the Peace – 300 block N. Jefferson/Donovan

Traffic Accident – Rt. 4 & Hayden Dr/Bumpers

Public Service Call – 1200 block Beechcraft Blvd/Hoffman

Failure to Reduce Speed to Avoid Accident State Rt. 4 at Hayden Dr./Bumpers 0 Jamie Wright (42), Lebanon

Sunday, Dec. 11

Ambulance Call – 1200 block Beechcraft Blvd/Rettig

Ambulance Call – 900 block N. 10th St/Donovan

Alarm/Residential – 700 block Topaz Ct. Heinen

Well Being Check – 300 block Whetstone Ln/Bumpers

Animal Complaint – 500 block N. Lebanon/Hoffman

Information – 300 block Whetstone Ln/Rettig

Business Alarm – Mascoutah Plaza Dr/Hoffman

Monday, Dec. 12

911 Hangup – 800 block Knipp Ave/Sirtak

Ambulance Call – 200 block W. Oak/Sirtak

Ambulance Call – E. Main St/Sirtak

Suicidal Subject – 400 block Falling Leaf Way/Veres

Assist Other Agency – 200 block W. St. Louis/Quirin

Tuesday, Dec. 13

Deceptive Practices-Bad Checks – 1000 block W. Main/Sirtak

Neighborhood Disturbance – 300 block Mine Rd/Penet

Information – Rt. 177 & Silver Creek/Penet

Traffic Accident – Rt. 161 & Rt. 4/Penet

Reckless Driver – Rt. 4 & Rt. 177/Veres

DUI (Unfounded) – 11000 Rt. 4/Penet

Suicidal Subject – 200 block Falling Leaf Way/Veres

Overdose Drugs – 700 block W. South/Veres

Failure to Reduce Speed to Avoid Accident – State Rt. 4 at State Rt. 161/Penet – Michael Pensoneau (69), Mascoutah

Wednesday, Dec. 14

Assist Other Agency – 10000 Grodeon Rd/Veres

Identity Theft – W. Main St/Watkins

Suspicious Vehicle – 1400 block McKinley St/Heinen

911 Hangup – Coachlight Dr/Donovan

Alarm/Residential – 300 block Douglas Ave/Heinen

911 Hangup – 300 block S. Lebanon/Bumpers

Thursday, Dec. 15

Information – 900 block W. Madison/Sunnquist

Open Door/Window – 1200 block Beechcraft Blvd/Heinen

Accumulation of Garbage – 100 block E. Main/Donovan

Ambulance Call – 200 block Laura/Donovan

Suspicious Vehicle – 9700 block Quapaw Ct/Donovan

Funeral Escort – W. Main St/Heinen

Domestic Disturbance – 1500 block Timberbrook Dr/Bumpers

911 Open Line – 600 block Donaphan St/Rettig

Noise Complaint – 400 block W. State St/Rettig

Ambulance Call – 1200 block Beechcraft Blvd/Rettig

Ambulance Call – S. 6th St/Hoffman

Suspicious Activity – 300 block E. Main/Hoffman

Neighborhood Disturbance – 600 block E. State/Rettig