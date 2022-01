Mascoutah Police Report: December 31 – January 6

Friday, Dec. 31

Information – 300 block E. Main St & Mine Rd/Lasica

911 Dial – 100 block E. Oak & N. August St/Donovan

Funeral Escort – W. Main St & N. County Rd/Donovan

Assist Other Agency/ISP – I-64/Heinen

Ambulance Call – 10200 block Rt. 177/Donovan

Trespass-Warning Issued – 100 block Fillmore St/Heinen

Investigation – Mascoutah Park/Lasica

Fireworks – 200 block Laura St/Glander

911 Open Line – 200 block N. Jefferson St/Glander

Saturday, Jan. 1

Fireworks – Windshire Ct/Glander

Fireworks – 1900 block Nathan Ave/Glander

Public Service Call – Rt. 4 & Airport Blvd/Lasica

Reckless Driver – E. Main St & Mine Rd/Lasica

911 Open Line – 900 block W. Madison/Lasica

Motorist Assist – 9800 block Perrin/Glander

Illegal Parking – 400 block E. Main St & Mine Rd/Donovan

Animal Complaint – 9600 block Mallard Dr/Veres

911 Open Line – 9700 block Hayden Dr/Heinen

Suspicious Person – 900 block W. Main/Veres

911 Dial – 300 block Falling Leaf Way/Veres

Speeding – N. Jefferson St & Grand Prairie Dr/Steinkamp

Suspicious Activity – 300 block E. Main St & Mine Rd/Weinel

Pedestrian Check – Rt. 161 & Machine Shop Rd/Lasica

Speeding – State Rt. 4 at MM 27/Steinkamp – Kaimi Lilly (18), Mascoutah

Improper Use of Electronic Communication Device/Failure to Wear Seatbelt – State Rt. 4 at MM 27/Steinkamp – Kyle Lotz (31), Belleville

Speeding/Unlawful Possession of Cannabis/Unlawful Possession of Drug Paraphernalia – 800 Block N. Jefferson St./Steinkamp – Kailey Shreve (20), Mascoutah

Sunday, Jan. 2

Notification – 3700 block Carlyle Ave/Weinel

Alarm/Residential – 800 block Knipp Ave/Donovan

Well Being Check – 100 block S. County Rd/Heinen

Juvenile Complaint – 9900 block Cessna Ct/Veres

Suspicious Activity – 1200 block Beechcraft Blvd/Heinen

Disturbance – 9700 block Hayden Dr/Veres

Traffic Accident – 9700 block Hayden Dr/Heinen

Alarm/Residential – W. Main St/Lasica

Assist Other Agency – 200 block N. Fritz/Weinel

Animal Complaint – 1000 block W. Main/Lasica

Improper Use of Electronic Communication Device – State Rt. 4 at Hayden Dr./Heinen – Warren Stark (51) – Mt. Vernon

Monday, Jan. 3

Illegal Dumping – 200 block Laura St/Sirtak

Missing Person/Juvenile/Male (Unfounded) – 1100 block Illiniwek Dr/Bumpers

Reckless Driver – N. County Rd/Glander

Animal at Large – 600 Block Moorland Circle/Sirtak – Kristen Benoist (33), Mascoutah

Tuesday, Jan. 4

Ambulance Call – 100 block St. Christopher Ct/Weck

Motorist Assist – Mascoutah Ave & W. Main St/Sirtak

Criminal Damage to Property – Mascoutah High School/Sunnquist

Lock Out Vehicle – 200 block N. John St/Rettig

Obstructed Windshield – 1300 Block W. Main St./Sirtak – Brittany Karpel (20), Mascoutah

Wednesday, Jan. 5

Abandoned Vehicle – 9700 block Hayden Dr/Glander

Suspicious Person – 1100 block Larkspur Dr/Weck

Ambulance Call – 2900 block Rentchler Rd/Donovan

Public Service Call – 600 block E. Oak St/Heinen

Thursday, Jan. 6

Public Service Call – W. Main St/Heinen

Motorist Assist – Rt. 4 & Rt. 161/Veres

Vehicle Lock Out – W. Main/Veres

Verbal Disturbance – S. County Rd/Lasica

Vehicle Lock Out – 300 block S. 6th St/Weinel