Mascoutah Police Report: April 8 thru April 14

Friday, April 8

Debris in Roadway – Rt. 4 & Airport Blvd/Donovan

Assist Other Agency – 9700 block Stein Rd/Kraus

Ambulance Call – 200 block E. Main/Quirin

Ambulance Call – 1100 block Gulfstream Way/Quirin

No Registration Light – N. Jefferson & E. Main/Veres

Reckless Driver – Lynn St. & Madison St/Veres

Speeding – State Rt. 4 at Progress Parkway/Quirin – Ryan Rich (43), Centralia

Illegal Transportation of Alcohol – E. Main St. at S. Jefferson St./Veres – Myles Etling (18), Mascoutah

Possession of Adult Use Cannabis in Motor Vehicle (Passenger) – E. Main St. at S. Jefferson St./Veres – Caleb Slago (18), Mascoutah

Speeding – N. Jefferson St. at Grand Prairie/Sirtak – Owen Williams (18), Mascoutah

Speeding – State Rt. 161 at N. County Rd./Sirtak – Kaleb Albers (21), Bartelso

Improper Use of a Wireless Device – N. Jefferson St. at W. Main St./Sirtak – Luke Luechtefeld (39), St. Libory

Saturday, April 9

Motorist Assist – Rt. 4 & Airport Blvd/Watkins

Domestic Disturbance – 100 block W. Oak/Kraus

Verbal Disturbance – 9600 block Weatherby St/Quirin

Abandoned Vehicle – W. Patterson St/Quirin

Reckless Driver – 1400 block McKinley St/Quirin

Ambulance Call – 400 block Lorene Pl/Watkins

Disobeyed Stop Sign – W. Poplar St. at N. 1st St./Quirin – Matthew Stangle (38), Mascoutah

Speeding – State Rt. 4 at Airport Blvd./Watkins – Kate Hunn (16), O’Fallon

Operating Uninsured Vehicle – W. Main St. at S. Railway St./Veres – Jaedyn Curry (17), Belleville

Sunday, April 10

Property Damage – Non-Criminal – 200 block E. Main/Veres

Suspicious Vehicle – Arbor Glen Ln/Eisenhower St/Quirin

Suspicious Activity – W. Main St/Quirin

Ambulance Call – 1100 block Gulfstream Way/Kraus

Alarm/Residential – 1200 block Beechcraft Blvd/Kraus

Neighborhood Disturbance – 600 block E. South St/Quirin

Business Alarm – 9200 block Beller Dr/Kraus

Missing Person/Adult/Female – 600 block Legacy Pl/Kraus

ATV/Off Road Vehicle Violation – N. Jefferson St/Watkins

Accumulation of Garbage – 400 block W. Oak/Veres

Property Damage-Scheve Park/Veres

Suspicious Activity – 9800 block Perrin Rd/Watkins

Possession of Cannabis – 1300 block W. Main St/Veres

Accumulation of Garbage/Trash/Debris – 300 Block N. 5th St./Donovan – Matthew Franklin (31), Mascoutah

Operating Uninsured Vehicle – State Rt. 4 at State Rt. 161/Veres – Thomas McDonnell (48), Mascoutah

Expired Driver’s License – Eisenhower St. at W. Main St./Quirin – Clayton Jones (25), Imperial, MO

Monday, April 11

Domestic Disturbance – 800 block W. South/Watkins

Domestic Disturbance – 800 block W. South/Veres

Criminal Defacement of Property – Mascoutah High School/Sunnquist

Found Property – 9700 block Hayden Dr/Weck

Suspicious Activity – 500 block Whetstone Ln/Rettig

Traffic Accident – Airport Blvd/Rettig

Derelict Vehicle – N. 5th St & W. Oak/Weck

Public Service Call – I-64/Rettig

Motorist Assist – I-64 Off Ramp/Bumpers

Speeding – State Rt. 4 at Airport Blvd./Quirin – Samantha Gentry (22), Sparta

Speeding – State Rt. 4 at Airport Blvd./Quirin – Terry Thies (68), Willisville, MO

Speeding – 700 Block N. Jefferson St./Quirin – Amerie Matney (19), Belleville

Speeding – 700 Block N. Jefferson St./Quirin – Kimberly Crawford (53), Mascoutah

Speeding – State Rt. 4 at Airport Blvd./Quirin – Brandon Herges (27), Mascoutah

Speeding – 700 N. Jefferson St./Quirin – Haley Mitchell (26), Mascoutah

Tuesday, April 12

Motorist Assist – 700 block N. Jefferson/Sirtak

Suspicious Activity – 9800 block Perrin Rd/Rettig

Suspicious Vehicle – W. Main/Rettig

Accumulation of Garbage – W. Green/Weck

Traffic Accident – 300 block W. Main St/Weck

Vehicle Lock-Out – 700 block N. Jefferson/Sirtak

Business Alarm – 700 block N. Jefferson/Sirtak

Speeding – S. Jefferson St. at Verner St./Rettig – Megan Swinney (33), Germantown

Speeding – S. Jefferson St. at Verner St./Rettig – Meghan Whitten (30), Freeburg

Speeding/Operating Uninsured Vehicle – S. Jefferson St. at Verner St./Rettig – Hannah Light (20), New Baden

Speeding – S. Jefferson St. at Verner St./Rettig – Alexis Boston-Harris (31), Joplin, MO

No Rear Bumper/Operating Uninsured Vehicle – State Rt. 4 at Mile Marker 27/Rettig – Jayden Kemper (21), Mascoutah

Squealing Tires – N. 10th St. at Hackberry Dr./Sirtak – Skylar Mathis (16), Lebanon

Wednesday, April 13

Assist Other Agency – W. Main St/Sirtak

Loud Music Complaint – W. Main St/Bumpers

Ambulance Call – 600 block Joseph Dr/Kraus

Lock Out Vehicle – 1800 block Nathan Ave/Kraus

Ambulance Call – W. Patterson St/Kraus

Well Being Check – 1600 block Concord Cir/Heinen

911 Hang Up – 1300 block W. Main/Sunnquist

911 Hang Up – W. State St/Quirin

Assist Other Agency ISP – Rt. 158 & Rt. 161/Watkins

Domestic Battery – Nathan A. Knapp, 34, Mascoutah Police

Thursday, April 14

Fire Call – 200 block Perrottet Dr/Quirin

Verbal Disturbance – 9800 block Perrin Rd/Quirin

Motorist Assist – W. Main St & N. 6th/Heinen

Traffic Accident – 800 block Dere Bere Dr/Kraus

Lock Out Vehicle – 9800 block Perrin Rd/Quirin

Debris in Roadway – Mascoutah Ave & Keck Rd/Watkins

Suspicious Vehicle – N. 5th St & W. Church St/Quirin

Well Being Check – 500 block S. Lebanon St/Watkins