Mascoutah Police Report: April 29 thru May 5

Friday, April 29

Subject Removal – 1400 block Eisenhower

Suspicious Activity – 1300 block N. County Rd/Watkins

Suspicious Vehicle – 1300 block N. County Rd/Watkins

Abandoned Vehicle – 9800 block Perrin Rd/Sirtak

Lock Out Vehicle – 700 block N. Jefferson/Quirin

Information – 300 block Mine Rd/Quirin

High Weeds – 500 block Falling Leaf Way/Sirtak

Traffic Accident – S. 10th St & W. Main/Sirtak

Property Damage-Non-Criminal – 1600 block Concord Cir/Bumpers

Missing Person/Juvenile/Female – W. Green St/Veres

Information – 400 block Jackson/Veres

Assist Other Agency – Baldwin Rd & Rt. 13/Veres

Missing Person/Juvenile/Male – N. 6th St & Rt. 161 – Weck

Reckless Driver – Rt. 4 & Rt. 161/Veres

Operating Uninsured Vehicle – 300 Block W. Main St./Sirtak – William Holtgrave (27), Germantown

Failure to Reduce Speed to Avoid Accident – S. 10th St. at W. Main St./Sirtak – Andrew Hellmann (37), Bartelso

Improper Use of Electronic Communication Device – N. Jefferson St. at Patterson St./Kraus – Brenda Yingling (57), Mascoutah

Speeding 1-20 MPH Above Limit – N. Jefferson St. at Fuesser/Kraus – Brandon Corbin (32), Mascoutah

Saturday, April 30

Well Being Check – 200 block Laura St/Sirtak

911 Dial Phase Two – 700 block N. 10th St/Quirin

911 Hangup – 1100 block Linden Pl/Quirin

Derelict Vehicle – 400 block N. Jefferson/Quirin

Assist Other Agency – 1100 block Gulfstream Way/Bumpers

Motorist Assist – I-64/Rettig

Noise Complaint – 400 block S. Railway Ave/Weck

Endangering the Life or Health of a Child – 200 Block Laura St./Quirin – Alanique Prentice (24), Mascoutah

Speeding 1-20 MPH Above Limit – State Rt. 4 at Airworld Center/Donovan – Brooke Davis (18), Mascoutah

Improper Use of Electronic Communication Device/Operating Uninsured Vehicle – E. Main St. at Market St./Donovan – Michael Biekert (26), Chesterfield

Unlawful Use of Electronic Communication Device Under 19 Years of Age – Lebanon St. at Church St./Donovan – Natalie Schmidt (16), Mascoutah

Operating Uninsured Vehicle – N. Jefferson St. at Onyx Dr./Donovan – Scott Forgy (42), St. Libory

Sunday, May 1

Business Alarm – 700 block N. Jefferson St/Quirin

Well Being Check – S. 7th St/Weck

Missing Person/Juvenile/Female – 100 block W. Church/Rettig

Animal at Large – W. South St. at S. 6th St./Bumpers – Kalei Grandadam (24), Mascoutah

Monday, May 2

Ambulance Call – E. Main St/Watkins

High Weeds – 1100 block Widgeon Dr/Watkins

Assist Other Agency – Rt. 4 & Karch Rd/Weinel

Soliciting Without A License – 600 block Falling Leaf Way/Heinen

Reckless Driver – W. State St & S. 7th St/Kraus

Tuesday, May 3

Civil Matter – 9700 block Hayden Dr/Kraus

Assist Other Agency-ISP – Rt. 161 & Summerfield South Rd/Weinel

Ambulance Call – 1200 block Winding Oaks Ln/Weinel

Lock Out Vehicle – Mascoutah High School/Sunnquist

Lock Out Vehicle – 1200 block W. Main/Watkins

Lock Out Vehicle – 1300 block W. Main/Weinel

Information – Fuesser Rd & Beechcraft Blvd/Watkins

Assist Other Agency-ISP – I-64 Rest Area/Kraus

Speeding 21-30 MPH Above Limit – N. Jefferson St. at Grand Prairie/Kraus – Carolee Wright (62), Lebanon

Wednesday, May 4

Ambulance Call – 9700 block Hayden Dr/Kraus

Property Damage-Non Criminal – Hayden Dr & Beller Dr/Sirtak

Animal Complaint – 400 block Wilderness Way/Quirin

High Weeds – E. Green St/Sirtak

Found Property – 700 block N. Jefferson/Quirin

Business Alarm – 100 block E. Main/Quirin

Information – 300 block N. Independence/Sirtak

Alarm/Residential – 9700 block Quapaw Ct/Sirtak

Thursday, May 5

911 Dial Phase Two – E. Green St/Weck

Subject Removal – E. Green St/Sirtak

Illegal Parking – 9200 block Beller Dr/Quirin

911 Hangup – 1300 block W. Main/Sunnquist

High Weeds – 200 block E. Green/Sirtak

Noise Complaint – 7th St/Quirin

Juvenile Problem – 500 block N. John St/Sirtak

Notification – 1200 block W. Main St/Quirin

Information – W. Main/Weck

Civil Matter – 9700 block Hayden Dr/Bumpers

Operating Uninsured Vehicle – N. Jefferson St. at Whetstone/Quirin – Lisa Thompson (36), Highland