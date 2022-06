Mascoutah Police Report: June 10 thru June 16

Friday, June 10

Suspicious Vehicle – Boeing & Rt. 4/Watkins

Property Damage – 600 block W. Church/Kraus

Suspicious Vehicle – S. 5th/Veres

Ordinance-Open Burning Leaves – 300 block Whetstone Ln/Veres

Open Door/Window – 500 block Falling Leaf Way/Sirtak

Alarm/Residential – 600 block Falling Leaf Way/Quirin

Speeding 31-40 MPH Above Limit – State Rt. 4 at Airport Blvd/Kraus – Blane Crockett (16), Mascoutah

Saturday, June 11

Well Being Check – 300 block Mine Rd/Veres

High Weeds – 400 block E. Main/Veres

Assist Other Agency – 6300 block Highbanks Rd/Veres

Juvenile Complaint/Mental Issues – W. Main St/Veres

Retail Theft – 800 block N. Jefferson/Bumpers

Assist Other Agency-ISP – I-64/Bumpers

Lock Out Vehicle – 9800 block Perrin Rd/Bumpers

Traffic Accident – N. 6th St & W. Harnett/Veres

Ambulance Call – 300 block S. 5th St/Sirtak

Ambulance Call – 400 block Falling Leaf Way/Quirin

DUI – N. Jefferson St & E. Harnett/Sirtak

Failure to Yield- Turning Left – N. 6th St. at W. Harnett St./Veres – Christopher Kittel (38), Mascoutah

Sunday, June 12

Assist Other Agency-ISP – Mascoutah Ave & Eidmann Rd/Quirin

Suspicious Activity – Mascoutah Ave & Eidmann Rd/Quirin

Reckless Driver – E. Main St & N. Jefferson St/Veres

Ambulance Call – 900 block N. 10th St/Veres

Suspicious Vehicle – 9600 block Weatherby St/Bumpers

Violation of Order of Protection – 700 block W. South/Quirin

Monday, June 13

Ambulance Call – 300 block Douglas Ave/Quirin

Motorist Assist – Rt. 4 & Airworld Centre/Quirin

911 Dial – 300 block W. Oak St/Sirtak

Fire Call – W. Main St/Donovan

Alarm/Residential – 300 block N. John St/Heinen

Ambulance Call – 900 block N. 10th St/Heinen

Assist Other Agency – 400 block W. St. Louis/Watkins

Soliciting Without a License – 700 block N. 10th St/Kraus

Disturbance – Park Dr & N. 6th St/Kraus

Suspicious Person – 1500 block Lincoln Blvd/Watkins

Tuesday, June 14

Violation of Park Closing Hours – 1400 block W. Main/Kraus

Information – E. Main St & N. John St/Watkins

Civil Matter – 600 block S. Jefferson/Heinen

Parking Complaint – Mascoutah Plaza/Donovan

Neighborhood Disturbance – 300 block Mine Rd/Donovan

Ambulance Call – 100 block S. Railway Ave/Watkins

Assist Other Agency – 300 block Mine Rd/Weinel

Wednesday, June 15

Alarm/Residential – 500 block Falling Leaf Way/Watkins

Property Damage Non-Criminal – 800 block N. Jefferson St/Veres

Ambulance Call – 1300 block Lincoln Blvd/Quirin

911 Hangup – 600 block W. Church/Sirtak

911 Dial – 9600 block Winchester St/Quirin

Accumulation of Garbage – 300 block N. 6th St/Sirtak

Suspicious Person – 1200 block Beechcraft Blvd/Quirin

Accumulation of Garbage/Trash/Debris – 300 Block N. 5th St./Sirtak – Matthew Franklin (31), Mascoutah

Accumulation of Garbage/Trash/Debris – 300 Block N. 5th St./Sirtak – Donald Winters (68), Belleville

Thursday, June 16

Verbal Disturbance – 500 block E. Main/Quirin

Animal Complaint – 300 block Mine Rd/Rettig

911 Hangup – 9700 block E. Hayden Dr/Bumpers

Well Being Check – 9600 block Hayden Dr/Rettig

911 Hangup – 900 block N. 6th/Bumpers

Assist Other Agency – I-64/Rettig

Identity Theft – 1100 block Windshire Dr/Rettig

Ambulance Call – 9800 block Perrin Rd/Quirin

Suspicious Person – 600 block E. Main/Quirin

Ambulance Call – 1400 block W. Main/Sirtak

Information – 100 block W. Church/Quirin

Failure to Wear Seat Belt- Driver – Main St. at Railway St./Rettig – Adam Vega (33), Mascoutah

Speeding 1-20 MPH Above Limit – State Rt. 4 at Progress Parkway/Rettig – Shelby Spurlock (22), Belleville

Speeding 1-20 MPH Above Limit – S. Jefferson St. at Verner St./Rettig – Peter Borohenough (46), Freeburg

Speeding 1-20 MPH Above Limit – S. Jefferson St. at Verner St./Rettig – Tera Jones (35), Granite City