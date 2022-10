Mascoutah Police Report: Sept. 23 thru Sept. 29

Friday, Sept. 23

Assist Other Agency – 200 block McAllister St/Heinen

Investigation – 1300 block W. Main/Donovan

Overdose – W. Green St/Quirin

Assist Other Agency – Mascoutah Ave & Eidmann Rd/Quirin

Business Alarm – 9200 block Beller Dr/Sunnquist

Traffic Accident – E. Main St/Quirin

Harassing Call – 300 block N. 6th/Sunnquist

Disturbance – 600 block E. South St/Quirin

Suspicious Person – 400 block Jackson St/Quirin

High Weeds – 1100 block Illiniwek Dr/Sunnquist

Lock Out Vehicle – 1300 block W. Main/Weinel

Domestic Disturbance – 600 block E. South St/Weinel

Harassing Call – 600 block E. South St/Sirtak

Saturday, Sept. 24

Subject Removal – 700 block W. Main/Sirtak

Suspicious Activity – 9800 block Perrin Rd/Weinel

Motorist Assist – 9700 Rt. 4/Quirin

Alarm/Residential – 200 block Kristina Ct/Veres

911 Hangup – 800 block W. Church/Quirin

911 Open Line – 200 block Park Dr/Veres

Assist Other Agency – 1600 block Old State Rt. 158/Quirin

Assist Other Agency – ISP – 4400 block Mascoutah Ave/Veres

Lock Out Vehicle – 1600 block Landmark Dr/Quirin

Debris in Roadway – 9800 block Perrin Rd/Sirtak

Social Media Issue – W. Main St/Sirtak

Motorist Assist – Rt. 4 Boeing/Weinel

Juvenile Complaint – Rt. 4 & Grand Prairie/Sirtak

Subject Removal – 300 block N. 1st St/Weinel

Standby/Keep the Peace – 900 block W. Green/Weinel

Sunday, Sept. 25

Domestic Disturbance – 300 block E. George St/Sirtak

Assist Other Agency – 200 block W. St. Louis/Weinel

Public Service Call – 1300 block W. Main/Weinel

Ambulance Call – 3000 block Wye Oak Dr/Quirin

Juvenile Problem – 100 block N. Market St/Weinel

Ambulance Call – 9700 block Winnebago Way/Sirtak

Speeding 1-20 MPH Above Limit – S. Jefferson St. at Verner St./Quirin – Courtney Russell (27), Edwardsville

Monday, Sept. 26

Juvenile Problem – 100 block N. Market St/Rettig

Funeral Escort – W. Main St/Bumpers

Theft – 600 block W. Main/Rettig

Accumulation of Garbage – 100 block Perrottet Dr/Bumpers

Identity Theft – 6900 block Brickyard Rd/Bumpers

Traffic Accident – 1300 block W. Main/Sunnquist

Suspicious Activity – 300 block E. Church/Rettig

Tuesday, Sept. 27

911 Open Line – 1500 bloc Autumn Lakes Ln/Rettig

Assist to Schools – Mascoutah High School/Sunnquist

Traffic Accident – Rt. 4 & I-64/Bumpers

Traffic Accident – 9800 block Perrin Rd/Rettig

911 Open Line – 300 block N. Independence St/Bumpers

Animal Complaint – 100 block E. Main/Hoffman

911 Hangup – 1100 block Widgeon Dr/Hoffman

Wednesday, Sept. 28

Sex Offender Registration – W. Main St/Lambert

Juvenile Problem – Scheve Park/Sunnquist

Fire Call – 100 block E. Main/Quirin

Alarm/Residential – 900 block W. Harnett/Quirin

Ambulance Call – 600 block N. 4th St/Quirin

Use of Credit/Debit Card with Intent to Defraud – 200 block N. Independence/Watkins

Business Alarm – 700 block N. Jefferson/Quirin

Alarm/Residential – 600 block S. Independence/Sunnquist

Information – 600 block S. Jefferson/Sirtak

Ambulance Call – 1400 block McKinley St/Penet

Ambulance Call – 100 block N. 2nd St/Penet

Fire Call – 600 block Daniel Dr/Penet

Failure to Reduce Speed to Avoid Accident – State Rt. 4 at I-64/Bumpers – Scott Henske (58), Litchfield

Thursday, Sept. 29

Parking Violations – 9800 block Perrin Rd/Sirtak

Assist to Schools – 200 block N. Jefferson/Sunnquist

Suspicious Person – 900 block N. 10th/Quirin

Traffic Accident – 9800 block Perrin Rd/Sunnquist

Traffic Accident – 1300 block W. Main/Quirin

Information – 100 block E. Main/Penet

Loud Music Complaint – 200 block Laura St/Penet

Unlawful Use of a Wireless Device – N. Market St. at E. Poplar St./Quirin – Dominic Roma (17), O’Fallon

St. Clair County Sheriff’s Dept.

Monday, Sept. 26

Brittany M. Ferguson, 31, Mascoutah – In State Warrant – Belleville Police Department