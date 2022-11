Mascoutah Police Report: Oct. 28 thru Nov. 3

Friday, Oct. 28

Investigation/Lambert

Accumulation of Garbage – S. County Rd/Donovan

Ambulance Call – 900 block N. 10th St/Bumpers

Traffic Accident – 100 block E. Main/Donovan

Assist Other Agency ISP – Old State Rt. 158 & Mascoutah Ave/Donovan

Saturday, Oct. 29

Found Property – E. Phillips St & S. Jefferson St/Bumpers

Criminal Damage to Property – 1000 block W. Green/Bumpers

Traffic Accident – 9800 block Perrin Rd/Donovan

Missing Person/Juvenile/Male – 100 block E. Phillips St/Hoffman

Methamphetamine Possession – Rt. 4/Hoffman

Sunday, Oct. 30

Missing Person/Juvenile/Female – 8900 block Christ Rd/Rettig

Well Being Check – Mascoutah Community Lake/Donovan

Animal Complaint – E. Oak St/Bumpers

Animal at Large – N. Railway Ave & W. Green St/Donovan

Chasi – 8900 block Christ/Rettig

Traffic Accident – N. 6th St. & W. Main St/Hoffman

Disturbance – 9600 block Hayden Dr/Hoffman

No Valid Driver’s License – W. Main St. at 6th St./Hoffman – Ziah Waters (16), Mascoutah

Monday, Oct. 31

911 Hangup – E. Green St/Hoffman

Well Being Check – 700 block N. Jefferson/Sirtak

Juvenile Problem – 100 block N. Market/Penet

911 Hangup – 300 block Wilmaglen Dr/Penet

Standby/Keep the Peace – W. State St/Sirtak

Found Property – 1300 block W. Main/Quirin

Civil Matter – 200 block Falling Leaf Way/Veres

Verbal Disturbance – 300 block N. Jefferson/Quirin

Warrant In State – Keck Rd & Mascoutah Ave/Veres

Tuesday, Nov. 1

Assist Other Agency – 600 block Springdale Dr/Veres

Ambulance Call – 1300 block Lincoln Blvd/Penet

Juvenile Problem – 100 block N. Market St/Penet

Derelict Vehicle – 500 block S. Independence/Penet

Traffic Accident – 200 block E. Main/Penet

Accumulation of Garbage 500 block S. Independence/Sirtak

Alarm/Residential – 400 block Opal Ct/Penet

Pedestrian Check – Rt. 4 & Airport Blvd/Sirtak

Leaving the Scene of Accident-Vehicle Damage – 9800 block Perrin Rd/Penet

Suspicious Activity – 1300 block Lincoln Blvd/Quirin

911 Hangup – 9600 block Hayden Dr/Veres

Noise Complaint – 800 block W. South St/Quirin

Fire Call – 900 block Indian Prairie Dr/Quirin

Verbal Disturbance – 200 block N. John St/Veres

Wednesday, Nov. 2

Assist Other Agency – Jefferson Rd & Jacks Run Rd/Veres

Juvenile Problem – 100 block N. Market St/Heinen

Well Being Check – 600 block E. South St/Donovan

Information – 300 block Mine Rd/Bumpers

Identity Theft – W. Main/Bumpers

Domestic Battery – 100 block N. Market/Heinen

Business Alarm – 9700 block Fuesser Rd/Hoffman

Ambulance Call – 600 block S. Independence/Rettig

911 Hangup – 200 block Laura St/Hoffman

Operating Uninsured Vehicle – W. Main St. at Grant St./Donovan – Daniel Agne (34), Lebanon

Speeding 26-34 MPH Above Limit/Disobeyed Stop Sign – Fuesser Rd. and Beechcraft Blvd./Donovan – Elisabeth Manning (20), Mascoutah

Thursday, Nov. 3

Vaping/Possession by Minor – Mascoutah High School/Sunnquist

Public Nuisance – 300 block Mine Rd/Donovan

Identity Theft – 600 block Fallen Timber Ln/Hoffman

Domestic Disturbance – 300 block N. Jefferson/Rettig

Reckless Driver – 9800 block Perrin Rd/Bumpers

Operating Uninsured Vehicle – 6th St. at Chevelle Dr./Heinen – Logan Anderson (17), Belleville