Mascoutah Police Report: Nov. 25 thru Dec. 1

Friday, Nov. 25

Park Regulations Violation – 900 block Park Dr/Penet

Business Alarm – 700 block N. Jefferson/Hoffman

Lock Out Vehicle – 300 block W. Main/Hoffman

Ambulance Call – 600 block Joseph Dr/Donovan

Suspicious Activity – 9800 block Perrin Rd/Heinen

Operating Uninsured Vehicle – N. Jefferson St. at Whetstone/DonovanPayton Demott (16), Fairview Heights

Disobeyed Traffic Control Device – S. 6th St. at W. South St./Rettig – Rachelle Stern (29), Mascoutah

Saturday, Nov. 26

Parking Complaint – Hayden Dr/Rettig

Funeral Escort – W. Church/Hoffman

Accumulation of Garbage – 100 block S. County Rd/Hoffman

Ambulance Call – 1500 block N. County Rd/Donovan

Suspicious Vehicle – 9600 block Mallard Dr/Bumpers

Disorderly Conduct – 200 block S. Lebanon/Heinen

Assist Other Agency ISP – 4100 block Mascoutah Ave/Heinen

Disorderly Conduct – 500 block S. Market/Donovan

Sunday, Nov. 27

Animal Complaint – 700 block Fountain View Dr/Hoffman

Ambulance Call – 1200 block Beechcraft Blvd/Rettig

Property Damage Non-Criminal – 1200 block Beechcraft Blvd/Rettig

Alarm/Residential – 300 block W. Poplar St/Hoffman

Ambulance Call – 1100 block Windshire Dr/Hoffman

Domestic Disturbance – 100 block N. Market St/Hoffman

Ambulance Call – 200 block S. 10th St/Bumpers

Standby/Keep the Peace – W. Main St/Heinen

Monday, Nov. 28

Well Being Check – 300 block Douglas Ave/Donovan

Ambulance Call – 600 block E. South St/Donovan

Traffic Accident-Deer – 1400 block W. Main/Veres

Suspicious Activity – 1200 block Antique Ln/Quirin

Investigation – 200 block N. 6th/Lambert

Funeral Escort – W. Main/Quirin

Assist Other Escort ISP – I-64/Quirin

Well Being Check – 1200 block Beechcraft Blvd/Penet

911 Hangup – 8900 block Rt. 4/Quirin

Ambulance Call – 400 block S. Railway Ave/Penet

Ambulance Call – 600 block Legacy Pl/Sirtak

Failure to Wear Seat Belt- Driver – 700 Block N. Jefferson St./Penet – John Grawitch (60), Mascoutah

Failure to Wear Seat Belt- Driver/Operating Uninsured Vehicle/Driving When License Suspended/Operating Motor Vehicle When Registration Suspended – 700 Block N. Jefferson St./Penet – Christine Turner (38), Mascoutah

Tuesday, Nov. 29

Suspicious Vehicle – 200 block Laura St/Weinel

Ambulance Call – 1000 block W. Madison/Veres

Public Service Call – 400 block E. South St/Quirin

911 Hangup – Cheryl Dr/Quirin

Traffic Hit and Run – 1000 block W. Harnett/Sirtak

Public Service Call – 300 block E. Main/Weinel

Wednesday, Nov. 30

Identity Theft – W. Poplar St/Rettig

Civil Matter – 600 block E. Oak/Hoffman

Lock Out Vehicle – 1400 block Eisenhower St/Bumpers

Ambulance Call – Coachlight Dr./Hoffman

Trespass Warning Issued – 500 block E. Main/Lambert

Business Alarm – 700 block N. Jefferson St/Bumpers

Public Service Call – 9800 block Perrin Rd/Heinen

Ambulance Call – 600 block Legacy Place/Bumpers

Disturbance – 9600 block Winchester St/Heinen

Counterfeit Money – 300 block E. Main/Donovan

Well Being Check – S. County Rd/Bumpers

Ambulance Call – 10200 block Jefferson Rd/Heinen

Thursday, Dec. 1

Traffic Accident – Rt. 4/Rettig

Funeral Escort – W. Main St/Bumpers

Suspicious Activity – S. County Rd/Donovan

Improper U-Turn – State Rt. 4 at Airport Blvd./Rettig – Edward Crissen (44), St. Peters

St. Clair County Sheriff’s Department

Friday, Dec. 2

Rachel L. Keesee, 42, Mascoutah – Battery/Stalking/In State Warrant – St. Clair County Sheriff