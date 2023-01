Mascoutah Police Report: Dec. 23 thru Dec. 29

Friday, Dec. 23

Motorist Assist – Rt. 4 & Oak Grove School Rd/Quirin

Alarm/Residential – 300 block Salem Ave/Donovan

Traffic Accident – Rt 4 & Airport Blvd/Heinen

Public Service Call – 300 block E. Main/Heinen

Fire Call – 100 block E. Main St/Donovan

Assist Other Agency ISP – I-64 off ramp-Rt. 4/Heinen

Public Service Call – 1300 block Lincoln Blvd/Heinen

Business Alarm – E. Main St/Donovan

Well Being Check – 900 block W. South St/Rettig

Well Being Check – W. Main/Hoffman

Driver’s License Not on Person – S. 10th St. at Daniel Dr./Heinen – Bruce Bergheger (30), Mascoutah

Saturday, Dec. 24

Public Service Call – E. Main St/Rettig

Child Custody Dispute – 1500 block Timberbrook Dr/Heinen

Verbal Disturbance – 200 block N. Jefferson/Donovan

Alarm/Residential – 500 block N. Lebanon/Heinen

Traffic Accident – Rt. 4/Hoffman

Sunday, Dec. 25

Ambulance Call – 9700 block Quapaw Ct/Rettig

Ambulance Call – 600 block E. South St/Donovn

Animal Complaint – 500 block E. South St/Rettig

Missing Person/Adult Male – 900 block Carrington St/Hoffman

Ambulance Call – 300 block Salem Ave/Rettig

Monday, Dec. 26

Fire Call – 9600 block Hayden Dr/Rettig

Ambulance Call – 700 block N. Jefferson/Hoffman

Alarm/Residential – 1100 block Hunters Trail/Sirtak

Lock Out Vehicle – 500 block E. Main/Quirin

Criminal Damage to Property – 200 block Bel Air Dr/Sirtak

911 Hangup – 9900 block Cessna Ct/Quirin

Public Service Call – 200 block W. George/Sirtak

Assist Other Agency ISP – I-64/Quirin

911 Hangup – 9800 block Perrin Rd/Penet

Tuesday, Dec. 27

Suspicious Activity – 200 block E. George/Sirtak

Funeral Escort – 100 block S. Railway Ave/Sirtak

Open Door/Window – 1000 block W. Green St/Sirtak

Fire Call – 700 block N. 10th St/Quirin

Ambulance Call – 200 block N. Bernard St/Veres

911 Hangup – 1200 block W. Main/Penet

Domestic Battery – 300 block W. Main/Veres

Suspicious Person/Man with gun – 9700 block Hayden Dr/Penet

Suicide Attempt – 700 block N. Jefferson/Veres

Accumulation of Debris/Harassment/Failure to Obtain Fence Permit – 500 Block S. Independence St./Sirtak – Irene Newell (45), Collinsville

Failure to Obtain Fence Permit – 500 Block S. Independence St./Quirin – Eric Mercer (49), Mascoutah

Wednesday, Dec. 28

Ambulance Call – 200 block N. Bernard St/Penet

Business Alarm – 700 block N. Jefferson/Penet

Ambulance Call – Cheryl Dr/Penet

Animal Complaint – 100 block S. Jefferson/Donovan

Standby/Keep The Peace – 300 block W. Main/Heinen

Ambulance Call – 800 block Knipp Ave/Donovan

Investigation – 200 block S. 10th St/Hoffman

Animal Complaint – E. Oak St/Bumpers

Warrant In State – E. Harnett St & N. Jefferson/Penet

Ambulance Call – 1300 block W. Main/Hoffman

Disobey Stop Sign – Mascoutah Plaza Dr. at N. Jefferson St./Sirtak – Zachary Raines (31), Albany, GA

One Headlight Out – 1200 Block W. Main St./Penet – Ramona Carrico (56), Mascoutah

Expired Registration/Operating Uninsured Vehicle – 1000 Block W. Main St./Penet – Deanne Tillman (36), Belleville

Expired Registration/Operating Uninsured Vehicle/Possession of Drug Paraphernalia/Driving While License Suspended – N. Jefferson St. at E. Main St./Penet – Dalton Crossen (24), Lebanon

Failure to Wear Seat Belt- Passenger – N. Jefferson St. at E. Main St./Penet – Rachel Keesee (42), Mascoutah

Failure to Wear Seat Belt- Passenger – N. Jefferson St. at E. Main St./Penet – Hugo McQuade (43), Freeburg

Expired Registration – W. Church at N. 1st St./Hoffman – Amanda Schrader (28), Okawville

Thursday, Dec. 29

Assist Other Agency – Hwy 50 & Rieder Rd/Heinen

Animal Complaint – 1200 block Eisenhower St/Heinen

Funeral Escort – W. Main St/Donovan

911 Hangup – Rt. 4 & Airport Blvd/Donovan

Ambulance Call – 9200 block Beller Dr/Heinen

Suspicious Vehicle – 1400 block Royal Forest Dr/Bumpers

Verbal Disturbance – 700 block E. South/Hoffman

Assist Other Agency – 9600 block Teal Ct/Bumpers

St. Clair County Sheriff’s Department

Wednesday, Dec. 28

David P. Diaz, 33, Mascoutah – In State Warrant – St. Clair County Sheriff

Dalton J. Crossen, 24, Lebanon – Probation Violation/In State Warrant – Mascoutah Police

Saturday, Dec. 31

Cory R. Stanaway, 33, Mascoutah – Possession Of Methamphetamine – Mascoutah Police

Sunday, Jan. 1

Brandon L. Blackston, 30, Mascoutah – Possession Of Cannabis/Driving Under the Influence – St. Clair County Sheriff