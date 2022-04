Mascoutah Police Report: March 25 thru March 31

Friday, March 25

Animal at Large – 800 block W. South/Weinel

Derelict Vehicle – 300 block N. Jefferson/Sunnquist

Subject Removal – 600 block Daniel Dr/Watkins

Funeral Escort – W. Church St/Weinel

Suspicious Phone Call – 1100 block W. Harnett/Weinel

Saturday, March 26

Assist Other Agency-ISP – I-64 Rest Area/Heinen

Assist Other Agency-ISP – 2400 block Schneider Rd/Donovan

Criminal Damage to Property – 400 block Elm St/Watkins

Crisis Intervention – 900 block W. Church/Quirin

Ambulance Call – 300 block Mine Rd/Quirin

Lock Out Vehicle – 300 block E. Main St/Heinen

Expired Registration Sticker – Rt. 4 at I-64/Quirin – Joshua Woodside, 28, Tilden

Speeding/Improper Lane Usage – Rt. 4/Donovan – Dylan Webb, 19, Freeburg

Sunday, March 27

Assist Other Agency-ISP – Rt. 161 & Summerfield South Rd/Donovan

Burglary – 600 block W. Main/Weinel

Business Alarm – 9700 bock Fuesser Rd/Watkins

Reckless Driver – Rt. 4 & Airport Blvd/Veres

Domestic Disturbance – 300 block S. Lebanon/Heinen

Lock Out Vehicle – 800 block N. Jefferson St/Quirin

Monday, March 28

Domestic Disturbance – 300 block S. Lebanon/Rettig

Lost Drivers License/Registration Plates – address not listed/Weck

Order of Protection Service – 300 block S. Lebanon/Weck

Fire Calls – W. Green St/Sirtak

Violation of Order of Protection – 300 block S. Lebanon/Bumpers

Well Being Check – 600 block S. Independence/Sirtak

Tuesday, March 29

Vandalism – Park Dr/Sirtak

Assist to Schools – 500 block N. 6th St/Rettig

Motorist Assist – Rt. 4 & Airport Blvd/Weck

Juvenile Problem – 100 block W. Church/Rettig

Traffic Accident – location not listed/Weck

Juvenile Problem – 900 block Park Dr/Sirtak

Lock Out Vehicle – 400 block E. Church/Bumpers

Ambulance Call – 1400 block Lincoln Blvd/Sirtak

Wednesday, March 30

Possession of Drug Paraphernalia – 200 block E. Harnett/Weinel – Donald Padgett, 25, Belleville

Information – 300 block S. Lebanon/Lambert

Ambulance Call – 800 block N. Jefferson/Veres

Funeral Escort – W. Main/Weinel

911 Hang up – 200 block E. Harnett/Veres

Unattended Child/Non-Criminal – 1500 block Autumn Lakes Ln/Veres

Domestic Disturbance – W. Church St/Veres

Traffic Control – Rt. 177 & Rt. 158/Heinen

Ambulance Call – 100 block S. Railway/Watkins

Ambulance Call – 300 block E. South/Quirin

Thursday, March 31

Suspicious Activity – 9500 block Fuesser Rd/Watkins

911 Hang Up – 8900 block Christ Rd/Veres

Ambulance Call – 1100 block Hunters Trl/Weinel

911 Hang Up – 1200 block Gulfstream Way/Weinel

Fire Call – 1100 block Lear/Veres

St. Clair County Sheriff’s Office

Tuesday, March 29

George L. Most III, 58, Mascoutah – Possession Of Methamphetamine

Tammy L. Borg, 58, Mascoutah – In State Warrant