Mascoutah Police Report: April 22 – April 28

Friday, April 22

Assist Other Agency – 8900 block Richter School Rd/Sirtak

Ambulance Call – 6400 block Timber Lane Dr/Heinen

Juvenile Problem – 900 block Park Dr/Kraus

Assist Other Agency ISP – 1400 block W. Main St/Heinen

Business Alarm – 9200 block Beller Dr/Watkins

Information – 1100 block W. Main St/Quirin

Ambulance Call – 200 block Douglas Ave/Quirin

Animal Complaint – 300 block N. Independence/Quirin

911 Open Line – 9600 block Mallard Dr/Watkins

Well Being Check – 600 block E. Green St/Quirin

Operation of Uninsured Vehicle – W. Harnett at N. 6th St./Watkins – Sarah Vega (37), Mascoutah

Speeding 1-20 MPH Above Limit – N. Jefferson St. at Grand Prairie/Watkins – Connor Earleywine (27), Mascoutah

Saturday, April 23

Ambulance Call – 300 block Knipp Ave/Quirin

Parking Complaint – 300 block Douglas Ave/Quirin

Suspicious Activity – 100 block E. Main St/Kraus

Information – 200 block E. Main/Kraus

Traffic Accident – Hit & Run – 1200 block W. Main/Heinen

Overdose-Drugs – 200 block E. South St/Kraus

911 Open Line – 600 block E. Green/Heinen

Neighborhood Disturbance – 600 block E. South/Quirin

Subject Removal – 9800 block Perrin Rd/Watkins

Information – 700 block Fountain View Dr/Watkins

Ambulance Calls – 600 block N. Market St/Quirin

Suicidal Subject – 1400 block Eisenhower/Veres

Speeding 1-20 MPH Above Limit – State Rt. 161 at N. County Rd./Quirin – Os Demetrius Moore (25), Trenton

Failure to Yield at Intersection/Unlawful Use of Wireless Device – N. 6th St. at Fuesser Rd./Quirin – Marwa Abrahim (18), Belleville

Driving 40+ MPH or More Over Posted Limit – 9000 Block of State Rt. 4/Kraus – Zachary Malinowski (34), Trenton

Possession of Cannabis Less Than 10 Grams – Winding Oak Lane/Veres – Kaitlyn Johnson (20), Scott AFB

Sunday, April 24

Suspicious Vehicle – 1400 block W. Main/Watkins

911 HangUp – 900 block Indian Prairie Dr/Kraus

Motorist Assist – Rt. 161 & N. 6th St/Heinen

Domestic Disturbance – 1600 block Landmark Dr/Quirin

Battery – 200 block Laura St/Kraus

Traffic Accident – W. Green St/Quirin

Public Service Call – 400 block W. Main/Donovan

Well Being Check – W. State St/Kraus

911 HangUp – 9600 block Hayden Dr/Heinen

Dog Bite – 400 block Jackson St/Veres

Assist Other Agency – 4400 block Mascoutah Ave/Watkins

Operating Uninsured Vehicle – State Rt. 4 at State Rt. 161/Heinen – Anthony Powell (22), New Baden

Monday, April 25

Found Property – 1400 block W. Main/Veres

Civil Matter – 1000 block W. Main/Sirtak

Information – 600 block E. South/Quirin

Accumulation of Garbage – 900 block W. Green St/Sirtak

Abandoned Vehicle – 400 block E. Main St/Quirin

Suspicious Person – 200 block N. Jefferson St/Sirtak

Abandoned Vehicle – Rt. 161/Rettig

Open Door/Window – 100 block W. George/Weck

Operating Uninsured Vehicle – W. Main St. at 10th St./Donovan – Brian Miller (45), Mascoutah

Operating Uninsured Vehicle/Failure to Notify Secretary of State of Address Change – W. Main St. at 5th St./Donovan – Jaired Atwood (38), Mascoutah

Speeding 1-20 MPH Above Limit – State Rt. 4 at State Rt. 161/Sirtak – Jacob Gruber (29), Mascoutah

Speeding 1-20 MPH Above Limit/Operating Uninsured Vehicle – State Rt. 4 at State Rt. 161/Sirtak – Logan Hobdy (20), Belleville

Expired Registration – N. Jefferson St. at Grand Prairie/Sirtak – Scott Dunn (39), Okawville

No Valid Registration/Improper Display- Sticker – State Rt. 161 at State Rt. 4/Sirtak – Scott Greig (39), Belleville

Failure to Wear Seatbelt – S. Jefferson St. at E. State St./Steinkamp – Duane McCarty (64), Belleville

Speeding 21-30 MPH Above Limit – 800 N. Jefferson St./Steinkamp – Ronald Mayer (74), Sparta

Speeding 1-20 MPH Above Limit – State Rt. 4 at MM 27/Steinkamp – Hannah Seering (28), Mascoutah

Speeding 1-20 MPH Above Limit – 1400 Block N. County Rd./Steinkamp – Sarah Parsons (39), New Baden

Tuesday, April 26

Property Damage-Non Criminal – N. County & Rt. 161/Quirin

Business Alarm – 9200 block Beller Dr/Quirin

Fire Call – 500 block E. Green St/Quirin

High Weeds/Grass – 100 block E. South St/Sirtak

Information – S. 7th St/Sirtak

Ambulance Call – 4200 block Nighthawk Ct/Quirin

Open Door/Window – 600 block S. Jefferson/Rettig

Speeding 21-30 MPH Above Limit- State Rt. 4 at State Rt. 161/Sirtak – Dustin Roth (33), Pontoon Beach

Disobeyed Traffic Control Device – State Rt. 4 at State Rt. 161/Sirtak – Cavan Brennan (24), Lebanon

Disobeyed Stop Sign/Operating Uninsured Vehicle – Air World Center at State Rt. 4/Steinkamp – Richard Laramore (41), New Baden

Failure to Wear Seat Belt – 400 Block S. Jefferson St./Steinkamp – Austin Deppe (32), Sparta

Improper Use of Electronic Communication Device – 400 Block S. Jefferson St./Steinkamp – Thomas Smith (33), Lebanon

Wednesday, April 27

911 HangUp – 9200 block Beller Dr/Heinen

Accumulation of Garbage – W. Main St/Sunnquist

Accumulation of Garbage – 200 block W. State St/Sunnquist

Suspicious Activity – 600 block E. South St/Heinen

Lock Out Vehicle – 9000 blokc Rt. 4/Heinen

Mentally Ill Subject – 200 block E. Main St/Sunnquist

Speeding 1-20 MPH Above Limit/No Valid Driver’s License – State Rt. 161 at N. 6th St./Steinkamp – Janell Hollis (41), Belleville

Improper Use of Electronic Communication Device – 400 Block S. Jefferson St./Steinkamp – Jacob Hoover (20), Steeleville

Speeding 1-20 MPH Above Limit – N. Jefferson St. at Grand Prairie/Watkins – Nicholas Wilson (42), Collinsville

Speeding 1-20 MPH Above Limit – State Rt. 161 at Machine Shop Rd./Watkins – Jason Voss (46), Trenton

Speeding 1-20 MPH Above Limit – N. Jefferson St. at Grand Prairie/Watkins – Rikki Vogel (35), Mascoutah

Speeding 21-30 MPH Above Limit – N. Jefferson St. at Grand Prairie/Watkins – Hardin Singh (27), St. Louis

Improper Use of Electronic Communication Device – 200 Block W. Main St./Steinkamp – Christina Loya (44), Mascoutah

Improper Use of Electronic Communication Device – 300 Block W. Main St./Steinkamp – Nicholas Seibert (17), Mascoutah

Improper Use of Electronic Communication Device/Speeding 1-20 MPH Above Limit – 600 Block W. Main St./Steinkamp – Benjamin Cook (19), Belleville

Thursday, April 28

Pedestrian Check – W. Main St & N. Count Rd/Watkins

Suspicious Person – W. Main/Veres

Derelict Vehicle – E. Church/Veres

Noise Complaint – 1100 block Gulfstream Way/Kraus

Improper Use of Electronic Communication Device – W. Main St. at Railway St./Watkins – Diana Griffin (73), Mascoutah

Improper Use of Electronic Communication Device – W. Main St. at Railway St./Watkins – Amanda Andrews (35) – Mascoutah – Improper Use of Electronic Communication Device – W. Main St. at Railway St./Watkins – Teresa Sanheinrich (55), Mascoutah

St. Clair County Sheriff’s Department

Friday, April 29

Kenneth A. Johns, 51, Mascoutah – In State Warrant – Belleville Police