Mascoutah Police Blotter: June 3 thru June 9

Friday, June 3

911 Open Line – 9600 block Hayden Dr/Kraus

Suspicious Activity – 9800 block Perrin Rd/Kraus

Well Being Check – 600 block Daniel Dr/Sunnquist

VIN Verification – 200 block N. 6th/Sunnquist

Neighborhood Disturbance – 200 block Laura St/Sunnquist

Lost Property – W. Main St/Donovan

Lock Out Vehicle – 200 block S. 10th St/Donovan

Information – 1200 block Lincoln Blvd/Sunnquist

911 Open Line – 300 block N. 7th St/Kraus

Suspicious Activity – 9600 block Hayden Dr/Bumpers

Saturday, June 4

Well Being Check – 300 block E. Main/Kraus

Ambulance Call – 300 block N. 2nd St/Kraus

Found Property – W. Main/Kraus

DUI-Alcohol (unfounded) – 1400 block W. Main/Donovan

Information – 900 block Dere Bere Dr/Heinen

Standby/Keep the Peace – 9800 block Perrin Rd/Kraus

Neighborhood Disturbance – 1500 block Lincoln Blvd/Kraus

Ambulance Call – 9800 block Perrin Rd/Veres

Speeding 21-30 MPH Above Limit – N. Jefferson St. at Onyx Dr./Kraus – Matthew Haas (20), Mascoutah

Sunday, June 5

Disturbance – 900 block N. 10th St/Kraus

Harassing Calls – 100 block W. Church/Kraus

Ambulance Call – W. Main St/Donovan

Assist Other Agency-ISP – I-64/Watkins

Disturbance – S. Jefferson/Watkins

Driver’s License Not on Person – N. Jefferson St. at E. Patterson St./Kraus – Cameron Hicks (20), Evansville

Monday, June 6

Suspicious Vehicle – 900 block N. 6th St/Weinel

Standby/Keep the Peace – 100 block W. Church/Sunnquist

Animal Complaint – 9600 block Mallard Dr/Rettig

Funeral Escort – W. Main/Rettig

911 Hangup – 1100 block Gulfstream Way/Rettig

Standby/Keep the Peace – 100 block W. Church St/Veres

Domestic Disturbance – 600 block N. Independence St/Bumpers

Motorist Assist – N. County Rd & Rt. 161/Sirtak

Ambulance Call – 300 block Mine Rd/Quirin

Tuesday, June 7

Ambulance Call – 300 block Impala Dr/Sirtak

Verbal Disturbance – 300 block E. Main/Sirtak

911 Hangup – 800 block N. 6th St/Bumpers

High Weeds – E. Church/Sunnquist

High Weeds – N. 7th St/Sunnquist

Information – 400 block S. Railway Ave/Rettig

Suspicious Vehicle – 300 block Mine Rd/Rettig

Juvenile Problem – 100 block N. Market/Bumpers

Chasi – W. Main/Rettig

Derelict Vehicle – W. Main St/Quirin

Verbal Disturbance – 900 block Park Dr/Quirin

Fire Call – 500 block Falling Leaf Way/Sirtak

Wednesday, June 8

Open Door – 9600 block Fuesser Rd/Quirin

Assist Other Agency – 100 block W. Casad St/Veres

Assist Other Agency-ISP – Richter Rd & Rt. 177/Veres

911 Dial – 500 block N. 5th St/Sunnquist

Criminal Damage to Property – Maple Park/Sunnquist

Ambulance Call – 9700 block Fuesser/Veres

Well Being Check – 300 block E. Main/Sunnquist

Fraud – W. Main St/Veres

Civil Matter – 200 block N. Lebanon/Sunnquist

Well Being Check – 500 block S. Lebanon/Veres

Criminal Damage to Property – 800 block N. Jefferson/Sunnquist

Animal at Large – 200 block W. Phillips/Kraus

Suspicious Activity – 900 block Park/Watkins

Violation Stalking/No Contact Order – 9700 block Hayden Dr/Watkins

Suspicious Person – 300 block E. Main/Kraus

Operating Uninsured Vehicle – E. Main St. at S. Jefferson St./Kraus – Joanna Riley (42), Mascoutah

Thursday, June 9

Property Damage-Non Criminal – 300 block E. Main/Watkins

911 Hangup – 800 block N. 1st/Veres

Assist Other Agency – 300 block W. Wakefield St/Veres

Animal Complaint – 200 block W. Phillips/Veres

Fraud – 200 block S. 6th St/Sunnquist

Well Being Check – 9800 block Perrin Rd/Veres

Information – 700 block N. Jefferson/Sunnquist

Assist Other Agency-ISP – Rt. 4 & Karch Rd/Watkins

Operating Uninsured Vehicle – W. Main St. at 4th St./Kraus – Aaliyah Clark (20), Mascoutah